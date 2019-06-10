獨派觀選團：連日媒都說蔡作弊令人汗顏

民報董事長陳永興。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月10日電（記者 洪德諭）民進黨10日展開2020初選民調，最快13日會有結果。由部分獨派人士組成的民進黨初選觀察團10日召開“3個遺憾2個要求”記者會。針對近期民進黨公職陸續表態挺蔡英文，民報董事長陳永興批評，今天不是在跟國民黨大選，競選的對象也是黨內的同志，怎麼能做這種事情？誰還會說是公平的初選？



台灣社社長張葉森則說，民進黨初選時程延宕、規則改變已損傷了民進黨，就連日本產經新聞都說蔡英文在作弊讓人非常汗顏，呼籲接下來初選規則不要再改變，黨務人員不要介入選舉保持中立。



民進黨初選觀察團10日舉行記者會，針對民進黨2020初選及政見會，提出有人沒有運動家、民主精神；未充分準備頻頻看稿；聽不到本土語言3個遺憾，也提出不再更改初選時程與規則；黨務人員不可介入選舉、行政官員保持中立2個要求。



記者會出席者包括凱達格蘭學校長金恆煒、台灣社社長張葉森、前“國防部長”蔡明憲、東華大學教授施正鋒、民報董事長陳永興等。



陳永興表示，8日的政見會提問人問選輸了要怎麼團結，面對這個必答的問題，蔡英文從初選一開始到今天從未回答，且在政見會後補充“尊重黨的決定，支持黨提名的候選人”，留下了不能接受民調結果的伏筆。民主競爭的常理就是比賽輸了就該承認，蔡英文這樣沒有運動家精神、沒有民主的精神相當遺憾，“講這句話有那麼難嗎？”



針對近期民進黨公職人員陸續表態，陳永興則說，進入初選黨務人員就必須中立、公正地辦理初選，但綠委余天竟然打電話要求黨員、選民支持蔡英文“自己就接到兩次電話”。同時“行政院長”蘇貞昌公開挺蔡，今天不是在跟國民黨打大選，而是進行黨內初選，競選的對象也是黨內的同志，怎麼能做這種事情？他要譴責，誰還會說是公平的初選？



陳永興強調，賴清德參與初選時說民進黨只剩一口氣，這樣的初選讓民進黨現在只剩半口氣，若賴清德再被不公平的手段做到將會是最大的悲劇。