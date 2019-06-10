拼初選民調　蔡英文上午連趕3場活動

蔡英文出席2019美國聯邦調查局國家學院校友會亞太區複訓研習營開幕式。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月10日電（記者 黃筱筠）蔡英文上午出席2019美國聯邦“調查局”國家學院校友會（FBINAA）亞太區複訓研習營開幕式，這是美國聯邦“調查局”首度在台灣舉辦相關活動。是否美方對台灣很明顯的支持？蔡英文受訪說，過去3年來國際關係都是我們每一天努力的事情，三年來整體關係提昇，台美關係也有重要進展，我們會持續與理念相近國家共同努力維護區域穩定與發展。



蔡英文上午一連趕兩場公開行程，中間又回到“總統府”內會見社團法人台灣道教門派聯合總會幹部、各協會理事長及道教宮廟負責人，為了10日開始進行的初選民調非常積極。



蔡英文出席2019美國聯邦“調查局”國家學院校友會（FBINAA）亞太區複訓研習營開幕式時致詞表示，台灣是可信賴的夥伴，也是世界的良善力量，有堅定的決心要盡一己之力，打擊國際犯罪。因為，台灣是國際執法合作中不可取代的一員。



蔡英文以英文致詞指出，台灣是印太區域的樞紐，也是旅遊和貿易中心。因獨特的地理位置和強大的執法能力，而成為預防跨國犯罪的關鍵環節。台灣致力於實現一個自由開放印太地區的願景，正在與區域內理念相近的夥伴合作，讓這個地區更安全、更繁榮。大家來到台灣，印證我們的同心協力。



蔡英文提到，台灣也正在擴展執法網絡，並與美國、菲律賓、諾魯和帛琉等國家簽署了備忘錄和協議，我們的情報共享網絡遍布東亞和東南亞，台灣也長期與美國合作對抗全球恐怖主義。



她認為，尊重法治是普世價值，打擊跨國犯罪需要國際合作。她要告訴大家，台灣是一個可信賴的夥伴，也是世界的良善力量。我們有堅定的決心要盡一己之力，打擊國際犯罪。因為，台灣是國際執法合作中不可取代的一員。



開幕式出席人員包括：“法務部長”蔡清祥、“法務部”“調查局長”呂文忠、“內政部”“警政署長”陳家欽、移民署長邱豐光、美國聯邦“調查局”助理副局長保羅・阿貝（Paul Abbate）、美國聯邦“調查局”國家學院校友會會長Kevin Wingerson、亞太區校友會會長周紹南、美國在台協會台北辦事處副處長谷立言（Raymond Greene）等人。