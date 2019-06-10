郭轟黨中央辦法沒訂清楚　籲候選人別簽公約

鴻海董事長郭台銘。（中評社） 中評社台北6月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨中央今日公布2020初選名單，包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中等5人入列，黨中央要求5人簽下初選公約。對此，郭台銘今天召開臨時記者會表示，遊戲規則還沒訂清楚，就要求候選人簽公約，他不會簽，建議其他候選人都不要簽。



國民黨中央黨部11日將召開參選人座談會，討論民調、國政願景發表會等細節。郭台銘表示，自己會親自出席，反映他上周四對手機民調、以及組織“勝利者聯盟”等想法的立場。



郭台銘今天取消原定的早上參訪行程，臨時在新北市板橋希爾頓酒店召開記者會。會中被問到初選議題，郭台銘呼籲，若初選辦法沒有明確訂立之前，他希望各個初選參選人也不要簽署任何的所謂“初選公約”，自己堅守一個原則，如果不能在候選人正式開跑前把制度訂好，哪怕有點瑕疵，一定要制度訂好再開跑，不然王院長的事情還會再發生（只有人退出初選）。



媒體追問，此是否暗示自己有可能不參加初選或退黨參選？郭台銘澄清說，這不是針對他自己，還有好幾位參選人，要是比賽一半改規則，以致於任何人不滿退出都不好。他也強調，不要“郭台銘條款”，是要公平的國民黨初選機制，要設立公平的遊戲規則。



郭台銘也提到，他明天上午的台中行程已取消，他會親自出席黨中央的座談會，去了解初選辦法，現在初選辦法還沒正式通過，就像比賽門票賣了，但遊戲規則尚未訂，而他並不是砲打黨中央，但黨中央請大家來座談，希望大家都能來，初選規則訂了，才可以要求候選人簽東西，如果辦法都沒有，那要簽什麼？



郭台銘也以民調為例，有多少年輕人會坐在家裡聽半小時電話？而民調電話在中南部地區應該講台語，才能反映更真實的民調，若黨中央他們認為不能做決定，應該周三再拿去中常會討論。