中評深度專訪：黃清賢談兩岸一中

黃清賢在活動中（中評社 李娜攝） 中評社北京6月12日電（記者 李娜）端午節前夕，南開大學台灣研究中心主任、台灣成功大學前兩岸統合中心執行長、中國國民黨前主席特別顧問兼大陸事務部主任黃清賢在天津參加活動時接受中評社專訪，他認為國民黨應該深入思考自己的兩岸論述，現在的國民黨兩岸論述又退回到2008年的舊論述，如果都不敢往前進，久而久之兩岸論述反而會成為國民黨的一個弱點，輸給民進黨的“台灣主體性”。



黃清賢表示，在當前的內外環境下，國民黨其實是占得一個先機。國民黨應該要敢講並講清楚自己的一個方向，讓人民覺得既可以穩住“台灣主體性”，又可以在一中架構下和大陸有一個良性互動，也有助於兩岸攜手為中華民族偉大復興做出貢獻。



專訪中，黃清賢重點就國民黨兩岸論述、兩岸關係發展、“一國兩制”台灣方案、美台關係等焦點議題發表了看法。



以下是專訪問答：



中評社問：請您先評價一下當前的兩岸關係？



黃清賢：現在民進黨其實在醞釀仇中、恨中、反中態勢。隨著2020大選接近，民進黨短期內沒有有效方法提升經濟發展，所以要操縱政治，如此一來，會讓兩岸之間有“不倫不類”的關係。首先問題最嚴重是美國，特朗普上台之後，因為中美貿易的關係，所以一直把台灣作為一個籌碼，使得兩岸關係變得複雜。但是也存在轉機，因為兩岸民間交流頻繁，雖然民進黨一直在設置障礙，但如果大陸對台胞來說，是有利益、好處、發展的地方，那麼民進黨想擋也擋不住。我看到現在很多台生台青前赴後繼要到大陸來，這就是轉機，大陸想要把兩岸關係做好，這也是一個契機。比如今天舉辦的活動（“傳承文化 愛香端午”在津台青台生共迎端午主題活動），邀請在津的台灣年輕人來社區一起包粽子、過佳節，感受到家鄉感覺，對中華文化的傳承也更有認同感。所以說，目前兩岸關係發展“危機”裡面也有“轉機”，如何把轉機放到最大，管控危機風險，是現階段要做的。

