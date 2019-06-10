拜廟拜太多？蔡英文：不是事實，不尊重習俗

蔡英文最近常有拜廟行程。（資料照：“總統府”提供） 中評社台北6月10日電（記者 黃筱筠）蔡英文最近行程幾乎常常安排到各大廟宇參拜，蔡英文今天會見社團法人台灣道教門派聯合總會幹部、各協會理事長及道教宮廟負責人時表示，近來，她經常到各地訪視，也多半會安排拜廟。外面有人批評，認為“總統”太常拜廟，沒有在治理國家。對於這樣的說法，其實她不太贊同；她也認為這樣的說法，不僅不是事實，更是很不尊重我們民間的宗教習俗。



訪賓一行由台灣道教門派聯合總會創會總會長盧崑永率領、“內政部長”徐國勇陪同前來“總統府”，“總統府”秘書長陳菊也在座。



蔡英文致詞時表示，今天有很多熟面孔都是長期支持她的好朋友。平常有的在高雄，有的在新竹，歡迎大家一起來到“總統府”。她也感謝他們多年來，全力把各宮廟串聯起來，共同協助、轉介急難個案訪視，並且辦理各種慈善活動。大家跟政府一起合作，把政府的力量延伸到有些我們沒有辦法做到的地方，她要代表政府表達最誠摯的感謝。



她提到，近來，她經常到各地訪視，也多半會安排拜廟。外面有人批評，認為“總統”太常拜廟，沒有在治理國家。對於這樣的說法，其實她不太贊同；她也認為這樣的說法，不僅不是事實，更是很不尊重我們民間的宗教習俗。



她也說，尤其很多政策，需要宣傳，需要“總統”親自講。到廟埕來講，就是最公開宣示。像外面有“滅香”的謠言。最好的破除方法，就是“總統”到廟裡拿著香參拜，大家就知道“滅香”是不實傳聞。