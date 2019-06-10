盧錦欽答中評：支持特區政府儘快修例

全港各區工商聯會會長盧錦欽 中評社香港6月10日電（記者 張心怡）香港反對派“民陣”昨日發起反對修訂《逃犯條例》遊行，遊行結束后，有示威者於今日凌晨衝擊立法會，並與警方爆發激烈衝突。全港各區工商聯會會長盧錦欽就此接受中評社採訪時表示，香港市民要認清局勢，要瞭解為何修例，要共同為香港的核心價值作出努力，令香港更穩定、更安全。



香港特區行政長官林鄭月娥今日回應稱，四個月來，特區政府官員細心聆聽各界意見，但依舊能看到遊行人士存在憂慮。為加強響應社會對修訂逃犯條例的憂慮，會在四方面開展工作：一是繼續密集式解說條例性質；二是早前提出的加強人權保障方面，政府會以政策聲明形式，令早前提出的6項保障人權措施有法律約束力，即“立此存照”；三是政府承諾往後將定期向立法會彙報條例的執行情況；四是加快爭取與其他司法管轄區儘早簽訂長期協議，將向保安局及律政司增加人手，以加快工作進度。



此前特區政府聽取各界意見，已對修例先後進行了兩次修訂，盧錦欽認為，香港社會各界對修例應該已經沒有什麼可擔憂的問題，而且修例對普通守法市民毫無影響，根本無需擔心。“如果香港變成重犯的庇護天地，破壞法治、繁榮穩定，事態才會更為嚴重。”



林鄭月娥今日還對遊行者的暴力行徑表示強烈及極度遺憾，表明將會全面追究違法暴力行徑。對此盧錦欽表示贊同，他指出，香港是自由開放的社會，但示威者衝擊立法會、襲擊員警的行為危害很大，對於衝破香港法治底線的行為一定要大力執法、追究到底、嚴格懲罰，才能保證香港的法治精神和繁榮穩定。



“此次遊行是有組織、有目的、政治性的，很多市民對此並不清楚。部分人通過抹黑修例、扭曲事實來誤導市民，增加市民疑慮。”盧錦欽說，香港市民要認清局勢，要瞭解為何修例，要共同為香港的核心價值作出努力，令香港更穩定、更安全。



“作為香港工商界的一員，看到昨天的情況感到十分痛心，暴力行為破壞了香港‘購物天堂’的良好形象，影響遊客來港，破壞營商環境，消耗香港經濟，甚至可能導致失業率提高。上次‘占中’期間，香港工商業就嚴重受損。”盧錦欽對中評社指出，將修例政治化對香港沒有一點好處，希望12日立法會恢復二讀後，能儘快通過修訂《逃犯條例》。修例保證了兩岸四地之間有一個恒常引渡機制，保障香港的核心利益與安全，社會各界應該多一些瞭解和理解，而不是盲目的衝擊，讓事態複雜化。



盧錦欽還提到，今日上午，由香港各界人士成立“保公義撐修例大聯盟”發起的“護港安全撐修例大連署”登記已超過80萬人，可以看出修例得到了香港市民的廣泛支持。“各界人士一定要清醒，讀懂修例內容，讓修例儘快通過。”

