被美國政策管制　日企很“受氣”

中評社北京6月10日電／日媒稱，美國和中國圍繞高科技的爭奪正在對日本企業造成影響。美國相繼出台出口和投資管制，將間接迫使日本企業剝離中國相關業務。爭奪尖端技術主導權的中美對立越是激烈，日本企業夾在中間受“夾板氣”的可能性越會提高。



據《日本經濟新聞》網站6月6日報道，“接受中國企業出資，是否應該向美國當局申報”，2018年秋季，一家日本建築相關企業詢問美國的律師事務所。日本企業只是從中國企業接受小額出資，為何必須向美國申報呢？



報道指出，2018年11月，美國外國投資委員會（CFIUS）加強了併購監管。擔憂信息流入中國，要求涉足半導體等重要技術的美國企業等進行收購的事前申報。這對美國之外企業之間重組也造成了影響，比如日本的驪住集團放棄將意大利建材子公司出售給中國企業。



報道稱，今後，日本企業尤其需要注意的是納入《國防授權法》（2018年8月制定）的美國的《出口管制改革法》（ECRA）。



將人工智能和生物等14個領域的技術定為“新興技術”和“基礎技術”，最早在年內啟動出口管制。這些技術已被美國外國投資委員會列為審查對象，但日本律師猿見田寬認為，“除了出口管制改革法案的限制對象之外，美國意在併購以外的‘平時’也監視重要技術的轉移”。



報道稱，對很多日本企業來說，中美的市場都很重要。日本律師藤井康次郎表示，“應該向兩國當局說明，在企業內的中美業務部門之間切斷信息，不存在技術外流風險”。



報道認為，在美國和中國之間，日本企業需要避免捲入兩國對立漩渦，並細心加以注意。



（來源：參考消息網）