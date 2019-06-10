花旗：中國“王炸”武器不是稀土　而是它

中評社北京6月10日電／境外媒體近期密切關注稀土議題，有分析人士稱，中國除了稀土金屬之外，還有一項最具殺傷力的武器，就是稀土加工製品稀土磁鐵。美國有近三分之二的磁鐵供應來自中國。花旗集團認為，美國國防以外的其他行業“沒有現成途徑”來打破其對中國稀土供應的依賴。



據台灣钜亨網6月6日報道，稀土磁鐵是由稀土元素合金所組成的強力永久磁鐵，中國大陸產量占全球90%以上。其中，最常見的釹磁鐵被廣泛應用於各項器具上，比如真空吸塵器、車輛以及珠寶扣等等，甚至比稀土金屬本身更有價值。此外，稀土磁鐵也被認為是許多軍用武器中必不可少的。



報道稱，花旗集團金屬分析師奧利弗·紐金特在一份報告中表示，如果禁令擴展到稀土加工製品，特別是磁鐵和馬達，或禁止第三方國家轉運，將會帶來嚴重衝擊。



報告中也表示，中國大陸去年的磁鐵出口總額高達17億美元（1美元約合6.9元人民幣），其中，美國進口總額約3.95億美元中有2.57億美元來自中國大陸。



香港《信報》網站6月5日稱，花旗銀行這份報告指出，若中國只是對輸美稀土金屬和稀土合金作出限制，而中國以外加工產能迅速建成的話，美國尚可應付。不過，如果限制範圍擴大到磁鐵、永磁電機等制成品，則情況將會嚴重得多，美國某些特種行業可能將會因此陷入供貨中斷的困境。



除此之外，中國以外的磁鐵廠主要是在日本和德國，但是兩國的稀土也仰賴中國進口。



花旗分析師指出，雖然中國以外也有稀土礦，但其稀土的加工依然與中國密不可分。中國以外的每5萬噸稀土礦產中，與中國毫無關聯的只有大約8600噸，對於某些特定稀土元素而言，這一比例還要更小。



這些分析師舉例，像用於生產磁鐵的重稀土元素鏑，目前中國以外根本沒有相當規模的分離產能。



（來源：參考消息網）