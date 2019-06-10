美墨談成協議　美媒指關稅成“政治工具”

中評社北京6月10日電／美國總統唐納德·特朗普7日宣布與墨西哥達成協議，美方暫停對墨方所有商品加征關稅的計劃。



媒體報道，美墨磋商關稅，卻成美國單方施壓非法移民事宜。按照美聯社的說法，白宮近期把關稅用作“政治工具”，著力特朗普認為對他2020年連任選舉至關重要的領域，試圖迫使其他國家就範。



【大棒懸停】



美國與墨西哥官員5日起在美國首都華盛頓會面，磋商關稅；雙方官員包括美國副總統邁克·彭斯、國務卿邁克·蓬佩奧和墨西哥外交部長馬塞洛·埃布拉德。磋商7日進入第三天，商談超過10小時。



美國總統特朗普當晚在社交媒體“推特”發布文字，聲稱美墨達成協議，美方“無限期暫停”對墨方加征關稅的計劃。



美國國務院在“美墨聯合聲明”中細述協議內容。然而，聲明談及移民而非關稅，要求墨方採取行動而非強調雙方共同努力。



聲明說，美方將立即擴大把移民遣送至墨西哥、讓他們在那裡等候美方審批庇護申請的項目規模。換句話說，更多中美洲移民將由美方送往墨西哥，由墨方向他們“提供就業、醫療和教育”。



另外，墨方需要為加大打擊非法移民力度而採取“前所未有的舉措”，包括調派國民警衛隊員、搗毀協助偷渡的團夥以及切斷這類團夥的資金和運輸網絡。



取道墨西哥北上美國的移民多數出自中美洲洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多三國。墨方去年12月同意接收部分中美洲移民，讓他們在墨西哥等候美方審批庇護申請。今年1月至5月29日，美方把超過8800名中美洲移民遣送至墨西哥。

