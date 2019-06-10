《美國婚姻》贏得英國女性作家小說獎

美國作家塔亞里·瓊斯（美國國家公共廣播電台） 中評社北京6月10日電／美媒稱，美國作家塔亞里·瓊斯當地時間6月5日憑借《美國婚姻》獲得英國女性作家小說獎，該書講述了一個美國家庭被美國司法系統撕裂的故事。



據美聯社6月5日報道，瓊斯的這本暢銷小說曾入選奧普拉·溫弗裡的圖書俱樂部，並得到美國前總統貝拉克·奧巴馬的稱讚。該書以亞特蘭大一對成功的非洲裔美國夫婦為主角，由於丈夫因莫須有罪行入獄，他們的婚姻經受了考驗。



評委會主席、歷史學家凱特·威廉斯稱這部小說是“一個關於愛、迷失和親密的故事，讓我們得以一窺今日美國”。



據悉，這個設立於1996年、獎金3.8萬美元（1美元約合6.9元人民幣——本網注）的獎項對來自世界各地的英文女作家開放。



瓊斯是亞特蘭大埃默裡大學的英文教授，她擊敗了另外5名入圍決賽的作家：尼日利亞的奧伊肯·布雷斯韋特、美國作家馬德琳·米勒和英國作家帕特·巴克、戴安娜·埃文斯和去年布克獎得主安娜·伯恩斯。



報道稱，《美國婚姻》是瓊斯的第四部小說，但卻是她在英國出版的第一部小說。她的書直面司法系統給許多非洲裔美國人生活蒙上的陰影。



瓊斯說，這部小說起源於她在一家購物中心偶然聽到的一男一女之間的交流。



溫弗裡買下了《美國婚姻》的電影版權，瓊斯說她“隨時”會看到劇本。



瓊斯說，她對唐納德·特朗普當選美國總統表示失望，但表示自己仍是一個樂觀主義者。



瓊斯說：“我們正處於一個非常痛苦的時刻，遭遇了挫折，但我也認為現在正是文學創作的好時候。”



她說：“我們更多地指望藝術家幫助我們找到辦法，找到一條通往更加進步的未來之路。”



（來源：參考消息網）

