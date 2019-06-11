王金平的下一步？藍議員黃馨慧解盤

中國國民黨2020台中市“立委”參選人、現任台中市議員黃馨慧。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月11日電（記者 林谷隆）傳出前立法院長王金平退出中國國民黨2020初選是因派系倒戈改挺高雄市長韓國瑜，黨籍台中市議員黃馨慧接受中評社訪問直言，這一定有關。事實上，農會界大老、台中紅黑派大老等友好人士最近都勸王以大局為重，“不要硬碰硬”，以大局為重，既然韓流已是事實，就不要讓他德高望重的地位受傷。



針對王金平最近仍密集在各縣市成立王金平之友會，黃馨慧進一步分析，這是王重整陸軍的動作，未來這些遍佈各縣市的陸軍，就是王金平與各陣營合作的最大籌碼，所以王當然不會放過這個機會，縱使自己可能不會選，王金平之友會依然是王的重要資本。



黃馨慧，連任5屆台中市議員，曾任國民黨中央委員、台中市婦女會理事長、國民黨台中市黨部義務副主委、2016朱立倫競選總部發言人。黃馨慧已經獲得國民黨提名參選2020台中市西屯、南屯“立委”選舉。



如何看待韓國瑜61台北凱道、68花蓮造勢活動，聲勢都能維持這麼盛大？黃馨慧表示，這代表韓國瑜真的接地氣，可以喊出老百姓心中的不滿與期望，韓流聲勢浩大就是投射出民眾心理不滿。百姓心中的支持對象，已經很明白，只是一直有聲音傳出一些暗喻或變數，讓很多民眾感到憂心，擔心韓會不會被黨中央“做掉”。但她都告訴支持者，現在是透明政治的時代，民意反彈不是國民黨可以消化，不太可能會被做掉。



農漁會、水利會、雲林張榮味系統、前花蓮縣長傅崐萁系統、台中顏清標系統都動員挺韓，但他們與王金平關係都很友好，派系倒戈是否與王退出國民黨初選有關係？



在台中挺韓立場鮮明的黃馨慧回答，這一定有關係，他們在政壇一直都是支持王金平，現在卻出現在韓國瑜造勢活動中，親身見證韓流，大家都希望國民黨能爭氣，能夠將執政權贏回來，所以大家目標是一致的



她還透露，台中檯面上的紅黑派大老也跟王院長私下溝通，既然韓流已經成為事實，2020大選趨勢已經底定，希望王院長以大局為重，現在就不要去硬碰硬，讓王金平德高望重的地位，不要因為這一局而破滅。



王金平宣布不參與國民黨初選，後續仍在高雄、南投等地成立王金平之友會，如何解讀？

