FBI助理副局長：印太願景不排除任何國家

美國聯邦調查局助理副局長保羅・阿貝（Paul Abbate）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月10日電（記者 黃筱筠）2019美國聯邦“調查局”國家學院校友會（FBINAA）亞太區複訓研習營今天在君悅飯店舉行開幕式。美國聯邦“調查局”助理副局長保羅阿貝致詞表示，美國聯邦“調查局”對印太地區的願景不排除任何一個國家；我們尋求與所有尊重國家主權、公平及法治的執法機關合作，我們的目標是讓所有國家都能在繁榮、安全及自由中共存共榮。



開幕式出席者包括：“法務部長”蔡清祥、“法務部”“調查局長”呂文忠、“內政部”“警政署長”陳家欽、移民署長邱豐光、美國聯邦“調查局”助理副局長保羅・阿貝（Paul Abbate）、美國聯邦“調查局”國家學院校友會會長Kevin Wingerson、亞太區校友會會長周紹南、美國在台協會台北辦事處副處長谷立言（Raymond Greene）等人。



保羅阿貝致詞提及，首先，要感謝台灣、台灣“法務部調查局”，以及“內政部”“警政署”的夥伴盡心盡力舉辦這次的研習營，並確保研習營圓滿成功。他要特別感謝蔡英文的大力支持。“美國聯邦“調查局”國家學院校友會”對於我們的使命至關重要，並協助維持一個自由開放的印太地區，讓區域內不同文化和嚮往的國家能在自由和平中並肩繁榮。



他強調，為了使印太地區持續蓬勃發展，執法機關應該確保區域內每個國家都能在一個價值體系內，自由地決定自己的路線，讓即使是最小的國家也有機會興盛發展，並免於強國的掠奪。



保羅阿貝致詞表示，網路入侵者、犯罪人士和恐怖份子的威脅都是全球關注的議題，如果沒有像各位這樣的夥伴，我們就無法對抗這些威脅；透過美國國家學院網絡進行訓練和情資交換非常重要。我們應該聚集起來，討論我們所面對的威脅，並分享新的做法來對抗威脅。希望各位能藉此機會合作並建立一個合作夥伴網絡，以確保一個自由開放的印太地區。



他表示，與美國國家學院的校友們保持聯繫，是維持強健夥伴關係及領先威脅一步的絕佳做法。我也鼓勵各位與我們的駐外法務專員辦公室交流，美國聯邦“調查局”對我們法務計劃同仁每天兢兢業業的工作引以為傲，許多同仁今天也有到場，並期望與各位繼續合作及建立新的夥伴關係。



美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長谷立言致詞說，台灣不只是美國在執法方面合作最密切的一大夥伴，也完全支持美國“自由且開放的印太區域”願景當中所闡述的價值觀及目標。大家會常聽到美國的領導人說，台灣是民主的成功故事，也是世界上一股良善的力量。

