中評現場：挺蔡挺賴隔街叫陣　你舉手我出口

挺蔡人士舉行工程界挺蔡英文後援成立大會。（中評社 洪德諭攝） 挺賴獨派人士組成的民進黨初選觀察團。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月10日電（記者 洪德諭）民進黨10日起展開2020初選民調，最快13日有結果。隨著初選進入倒數計時，挺蔡英文與挺前“行政院長”賴清德的支持者無不把握最後機會為心儀的對象衝刺，10日早上挺蔡的工程界與支持賴的獨派不約而同都在“立院”周圍召開記者會僅一街之隔。觀察兩邊的動態，挺蔡有約50名支持者到場助陣，靠人數取勝，支持賴則是雖是固定班底，但也靠著短講獲得版面。



民進黨初選進入倒數計時，參與初選的兩位候選人蔡英文、賴清德10日都有行程衝刺初選，蔡英文出席“2019美國聯邦“調查局”國家學院校友會亞太區複訓研習營開幕式”與“台北榮民總醫院新建醫療大樓動工典禮”，賴清德則是繼續他的壯大台灣車隊遊行。



不僅蔡、賴，10日早上他們的支持者也把握初選最後時刻替支持對象助聲勢。蔡英文方面的支持者，是由民進黨“立委”施義芳發起“工程界挺蔡英文後援成立大會”連署並召開記者會，賴清德方面則是由部分獨派人士成立的民進黨初選觀察團召開記者會，要求公平初選與黨公職不應表態，雙方不約而同地都選在“立法院”周圍僅一街之隔，且時間都在早上，較勁意味濃厚。



觀察雙方挺支持對象的方式，挺蔡的工程界選擇動員大批的成員到記者會現場助陣，有近50名成員參與，多到講桌後方站不下還得站在旁邊，不過這場聲援活動，僅由代表的施義芳發表短講並呼完口後隨即快速結束，甚至有較晚到的媒體抵達記者會地點時活動已結束相當錯愕。



至於挺賴則由部分獨派人士所組成的民進黨初選觀察團，參與記者會的10名左右成員幾乎是固定的班底，不過每位參與者均發表簡短的演講，針對初選改變規則與延期、蔡英文未承諾選輸支持賴、黨公職陸續表態等議題，以接力的方式輪流猛攻聲援賴清德。



觀察雙方的作為，挺蔡者選擇靠“人海戰術”，使得照片呈現出來給人有非常多支持者挺蔡的感覺，至於挺賴者，則是訴諸於想法，期盼用口語表達的方式，用力地把認為不合理、不公平的地方讓選民知道。