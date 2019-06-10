三部委發文鼓勵汽車消費　吉利不打價格戰

中評社香港6月10日電／中美貿遲遲未解決，更恐怕會升級，汽車業是其中一個明顯會受經濟周期影響的行業，國家發改委、生態環境部、商務部印發《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案（2019～2020 年）》，汽車股因而受刺激明顯上升，吉利（SEHK：175）漲逾3%。投資策略應點部署？



雅虎財經消息，吉利管理層早前在股東周年大會直言，對上半年銷量未有抱太大期望，而對今年151萬輛的銷售目標，亦不敢太早下定論。吉利首4個月完成全年銷量目標的31%，雖然經濟存在不確定性，但暗示不會更改全年銷售目標。



管理層指，7月1日國六標準正式實施，中美貿易磋商期望取得建設性進展，相信下半年表現會較上半年好，希望到9月份會變得明朗化。過去兩年吉利都沒有參與市場上的價格戰，新產品仍然供不應求，所以未有計劃減價。集團指2018年底至今年上半年是內地汽車業艱難時期，由於汽車消費取態改變，消費者對汽車要求逐漸上升，部分汽車公司要進行促銷。明顯地，現時吉利對汽車零售市道持觀望態度，但相信7月後會轉趨明朗，預期下半年銷情會比上半年好。



另外，吉利即將公布新一輪的5年計劃，明年會進軍西歐市場，而東南亞和東歐市場會繼續開拓。公司認為中國汽車市場難有爆發性增長，但剛性需求仍存在，所以相信銷售會繼續增長。



吉利管理層指，今年毛利率仍會受壓，因3款車型及2款引擎會錄較高折舊成本，公司亦推出新產品，令推廣費用會較高。另外，公司最近的其他收入及投資收入會有較大增長，主要是出售引擎及傳輸系統給領克和吉致汽車金融業務快速增長。



目前來看，相信今年的乘用車銷量下跌主因去年高基數，中美貿易戰，和消費者押後購買計劃以等待政府的刺激政策和增值稅減免後的降價，可以說是同時四面受敵，若貿易戰持續無進展，汽車銷售接年將繼續下跌。



吉利作為行業龍頭，市場會對吉利有信心可以跑贏同業及增加市佔率，希望於三年內增至乘用車的10%。另外，雖然減價是市場常態，但吉利仍有能力透過產品升級及提升單價來增加利潤。成本方面，隨著新廠房即將投產，預期今年或會有較低使用率及較高的營運成本令利潤率受壓，但一兩年後當銷售增加，利潤率會隨之上升。



坦白說，吉利在中美貿易戰中雖不是首當其衝，但雖不中亦不遠，更重要的是在盈利能力受挑戰時，現價市盈率依然有8倍，未算便宜，或可等多一會，再作考慮。