易綱：中國有充分的政策空間來應對貿易戰

中評社香港6月10日電／中國人民銀行行長易綱6月7日表示，如果中美貿易戰惡化，中國有足夠的政策空間來應對，包括基準利率、存款準備金率。他並表示，人民幣匯率的某個數字水平並不重要，有彈性的市場化匯率機制有利於中國平衡經濟及國際收支。



彭博報道，“我們有很大的空間，如果事態惡化，我們的貨幣政策將有效應對，我們在利率、存款準備金率上有充足的空間，”易綱在北京接受彭博獨家專訪時稱。他並稱，中國的利率處於相對合適的水平。



談及在日本參加20國集團財長會議期間與姆努欽的會晤及對中美談判的前景時，易綱指出，對於目前談判遇到的“巨大的困難”，中方的立場是雙方要在在互相尊重的基礎上基於誠信展開磋商。至於“貿易談判能否繼續或有所進展，我認為這是由雙方所決定的，取決於雙方所處的氛圍和意願，目前仍面臨一些不確定性。”



當被問及匯率是否有紅線，易綱不認為人民幣匯率的某個具體數字更重要，他表示貿易戰可能會給人民幣帶來暫時性的貶值壓力，但噪音過後，人民幣將回歸穩定，“關於保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定這一點，我們非常有信心。”



中美貿易談判陷入僵局後，市場在觀望G－20峰會期間的中美高層會談是否能打破堅冰。周末G－20財長和央行行長會議公報警告貿易緊張局勢對世界經濟造成威脅；美國財政部長姆努欽則表示與易綱就貿易問題的對話具有建設性，並稱“主要進展”可能會在本月底的20國集團領導人峰會上發生；易綱周末在會議上重申將保持人民幣匯率基本穩定。



澳大利亞國民銀行市場策略主管Christy Tan指出，中國可能從更有針對性的貨幣寬鬆政策（如下調存款準備金）轉向下調政策利率，如果全年成長率降至6.2%以下，且如果美國對剩餘的進口自中國的產品加征關稅，中國央行可能會降低基準利率。



西太平洋銀行仍認為今年剩餘時間中國將累計下調存准率300個基點，將是“定向和普降的組合”。其亞洲宏觀策略主管張淑嫻對彭博表示，易綱的最新評論應該會進一步安撫利率和債券市場，“儘管有寬鬆預期，但市場一直在謹慎行事。”



在美國向全世界舉起關稅大棒的同時，全球經濟成長出現了減弱信號，全球央行紛紛“換檔”。澳大利亞三年來首次降息，並釋放可能進一步降息的信號。聯儲會主席暗示視貿易局勢對降息持開放態度。印度上周四也下調關鍵利率，且政策立場轉向寬鬆。歐洲央行總裁馬里奧·德拉吉也發出強硬措辭，稱將不惜採取措施支持歐元區經濟，並稱一些官員提出了降息或重啟量化寬鬆的可能。



易綱指出，人民幣增強彈性對於中國乃至全球經濟都有益，因為它發揮了經濟自動穩定器的作用。通過匯率調整，得以平衡國際收支和管理人們的預期。“我認為有彈性的人民幣匯率機制是非常有益的，我們將繼續採用這種市場化機制。”



“關於人民幣，你可以看到貿易戰與人民幣波動之間明顯存在關聯。近期，由於美方施加巨大壓力，人民幣小幅走弱。但人民幣基本上是由市場供需決定，這是一種市場機制。”易綱稱，他並表示，中國央行已經很長時間以來都沒有干預匯市，“我希望這種狀況將持續－－不干預 。”



伴隨著中美貿易摩擦的升級，人民幣兌美元5月從6.70元附近快速跌至6.90元，後在央行中間價穩守6.90元的指引下，即期匯率在此橫盤區間整理，5月在岸累計跌約2.5%，離岸跌約2.9%，為表現最差的亞幣。此前央行前行長周小川稱“7”不見得要當做人民幣匯率底線一度引發熱議。



“我不認為這是一個重要問題，不認為某一個具體數字會比另一個更加重要。用數學語言來說，人民幣匯率是一個連續和平滑的數字 ，” 易綱表示。



豐業銀行駐新加坡策略師高奇指出，評論暗示了中國可能允許人民幣跌破7，行長正尋求市場對人民幣破7有準備，並引導市場，“如果貿易談判破裂，人民幣可能破7。”



易綱訪談發布後，上周五離岸人民幣迅速轉弱並擴大跌幅，一度觸及11月以來最弱，當日跌幅創3周來最大；亞洲時段周一早盤，離岸人民幣小跌至6.95弱方；在岸人民幣周五假日後，儘管周一中間價連續第八日強於市場預期，開盤後仍跌0.3%報6.9341，創6個月低點。

