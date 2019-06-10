陳根德：王金平有大智慧　藍軍不要消費王

陳根德。（中評社 資料照） 中評社桃園6月10日電（記者 黃文杰）前“立法院長”王金平宣布不參加中國國民黨2020初選，繼續跑行程造勢，中國國民黨前“立委”陳根德接受中評社訪問表示，王金平絕對有大智慧，會做出正確決定，他也提醒外界不要傷害王金平，也不要消費王金平。



陳根德，曾連任5屆“立委”，2016大選落敗，專注生技事業，2020大選捲土重來，已經獲得黨正式提名，參選桃園第一選區（龜山、蘆竹、桃園區大檜溪13里）“立委”。



陳根德跟王金平私交深厚，當年爆發“馬王之爭”，人在國外的王金平，搭機返抵桃園機場開記者會，陳根德即公開站出來力挺。



針對王金平未參與初選仍繼續跑行程，6月8日到高雄參加“三山”王金平之友會幹部大會，引發許多傳言。更傳出王金平較傾向與郭台銘合作。



陳根德對外界說法相當不滿的表示，何必說王不參加初選是為貪圖什麼？這樣說法是沒有格局，也是在傷害王。



針對傳出派系倒戈挺韓，才導致王金平宣布退出初選，陳根德表示不認同，他指出，8日高雄王金平之友會幹部大會，“該來的都來了”，也沒有少誰，不該動不動就消費王金平。



被問到國民黨初選正式起跑，王金平沒有在“參賽名單”，應該扮演怎樣角色？陳根德說，王金平是大智慧的人，會做出正確判斷與決定。