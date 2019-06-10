藍議員陳麗娜：韓應主動示好　爭取王的支持

藍議員陳麗娜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月10日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選風波不斷，前“立法院長”王金平6日宣布退出國民黨“總統”初選，引發黨內錯愕，又傳出王對韓不滿消息，是否影響高雄市長韓國瑜的初選情勢？挺韓到底的高雄市議員陳麗娜表示，王金平跟韓國瑜選後關係並沒有變差，但王扮演關鍵的少數力量，若初選階段表態支持誰，一定會影響選情。她認為，目前王已退出初選，韓就應該去主動示好，爭取王的支持，這是很重要的。



挺韓團體一週一造勢會是感受壓力而密集舉辦？陳麗娜則說，一切都是巧合，自從427鳳山挺韓大會結束後，韓國瑜主動要求不辦，所以一直醞釀到6月才開始遍地開花，韓市長只是被掛名，辦的人根本不是他。



王金平6日拋出“不參加國民黨內“總統”初選”投下震撼彈之後，王仍持續勤走基層，8日在岡山成立“高雄三山分會之友會”，現場湧入1400多人，高雄市議長許崑源、高雄市農會理事長蕭漢俊及10多位國民黨籍議員也現身力挺。



陳麗娜表示，王院長宣布不參加黨內初選，但是第一場三山分會還是很多人到場支持，仍然有一定的政治實力在，但連農會理事長蕭漢俊都在現場表達暫時不清楚王的動向，會再看看王的指示是什麼，也代表目前王院長的動向，從檯面上來看，目前為止真的很難預估跟判定。



陳麗娜說，王院長還是黨內一個很重要的人物，不論任何一個候選人都該要爭取王院長支持，因為團結才是唯一勝選的辦法。



國民黨7月16日初選民調結果出爐，陳麗娜認為，等人選確定後，王院長再去表態支持，會是比較理想的狀態。若是在這初選階段一個月，王表態支持某一個候選人，勢必會有一定的效果，但影響層面大小則很難說，不可否認是關鍵的少數力量。



陳麗娜表示，以王院長目前的高度，又曾發布聲明稿提到“會成為黨最大的助力”這句話來看，可能很大機會選擇在初選後才把全部力量集中給某一個候選人身上，這樣子也才能夠真的團結，真的迎向最後2020的勝利。



陳麗娜說，王金平跟韓國瑜之前都是黨內初選人選，有競合關係要合作很難，當時王在三山造勢場確實幫了韓很多忙，彼此感情是真的非常好的。韓上任後很多意見也是來自王，關係並沒有不好，只是選舉一定會有競爭跟明顯切割，但現在王已退出初選，韓就應該去主動示好，爭取王的支持，這是很重要的。

