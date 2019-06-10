G20將至　郭台銘諷蔡少跑寺廟多關心政務

郭台銘今天召開記者會。（中評社） 中評社台北6月10日電／爭取中國國民黨2020提名的鴻海董事長郭台銘今天在記者會提到，根據他得到消息，情報顯示G20仍簽不成中美貿易協定，這些發展恐影響台灣外貿。他反問蔡政府是否有任何措施？外交、國安、情報人員應該有所作為，社論也應該對此討論對台灣影響，貿易戰是越來越緊張，此事也許是轉捩點，但若不能達成協議，政府不能等到G20峰會，應該要有所作為。



二十國集團（G20）峰會6月28至29日將在日本大阪舉行。



郭台銘指出，大阪6月28日的G20會議決策影響台灣外貿、貨幣以及股市，距離召開不到18天時間了，政府有任何預警措施？有任何配套辦法？或針對此事有深入研究？駐外代表或駐美代表有任何作為？政治應該為經濟服務，修昔底德陷阱、地緣政治緊張加劇之際，他要問政府有何提出更專業說明與分析？



郭台銘表示，這件事情很慎重，IMF曾經警告美中貿易恐使全球GDP降低0.5%等於4500億美元，世銀也說明2019全球經濟成長從2.9%下滑到2.6%等於2700億美元影響，包含25%關稅影響，他要提到這件事情很重要，蔡政府、國安會議要預見問題解決問題，很不幸蔡英文現在在選舉，選舉的時候國政是休擺狀態。你不動不代表世界不動，好歹少跑點廟宇多開點國安會議。這問題他一再呼籲，希望蔡英文多花點心思關心國政。



