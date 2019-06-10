綠批韓只顧造勢不理疫情　藍：陳菊更賴皮

藍議員陳麗娜開記者會，提醒民進黨不要看到黑影就開槍，影響市府團隊防疫士氣。左起，環保局副局長蔡秀玉、藍議員陳麗娜、衛生局長林立人、民政局長曹桓榮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月10日電（記者 蔣繼平）高雄市傳出16例登革熱疫情，民進黨議員抨擊，中國國民黨高雄市長韓國瑜“不管登革熱、只顧花蓮造勢”。國民黨高市議員陳麗娜10日呼籲民進黨不要看到黑影就開槍，可以回想4年前，高雄當時單週有647例登革熱，民進黨沒有一字一句批評當時的市長陳菊全台跑透透的輔選行為。



高雄市今年截至目前的最新本土登革熱確診16例，除了前鎮區1例，其他15例都在三民區。民進黨籍高雄市議員黃文益批評，防疫總指揮官韓國瑜未坐鎮高雄，理應防疫的民政局長曹桓榮還隨市長到花蓮參加造勢活動。



國民黨高雄市議員陳麗娜、環保局副局長蔡秀玉、衛生局長林立人、民政局長曹桓榮上午在國民黨高雄市議會黨團開記者會，“防疫第一，別學陳菊賴皮”。



陳麗娜舉4年前為例，高雄當時單週有647例登革熱，民進黨沒有一字一句批評陳菊全台跑透透的輔選行為，而國民黨團提出“若單周病例破千，陳菊應辭去蔡英文競選總部主委、專心坐鎮指揮防治登革熱”的要求，陳菊當時還以“輔選是我的責任”一句話拒絕國民黨。



陳麗娜說，結果短短8周之內，陳菊全台共跑了16個輔選活動，同時，登革熱病例就由647例衝到了2559例，創下有史以來紀錄。



陳麗娜現場也要求市府團隊拿出有效作為、防制疫情，並希望如果發生單周病例破千的情況，市長韓國瑜應該暫停競選活動，不可重蹈陳菊4年前“顧選舉不顧防疫”的覆轍。