黃國昌要找柯文哲合作？柯聽到嚇一大跳

柯文哲10日下午赴台北市議會備詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月10日電（記者 鄭羿菲）針對時代力量前黨主席、現任“立委”黃國昌稱，“若無黨籍台北市長柯文哲有興趣，可以坐下來公開對談”，遭外界解讀有意與柯合作2020。柯文哲10日備詢時聞言嚇得抖了好幾下才表示，他好像從2013年之後就沒有單獨見過黃。至於談合作的事情，等他有決定要參選2020再找黃就好，他目前還沒決定到底要不要選。不過，純聊天也是可以啦。



黃國昌遭爆想另外找人籌組第三勢力，黃國昌10日上午對外表達，若時力變成“小綠”自己將會退黨，他最近在進行請益之旅，A計劃就是請益更多第三勢力朋友一起加入時代力量，而B計劃則是目前有另外一群人想要成立另外的政黨“白色聯盟”，也已與他接觸，但他“未必會參與”。而黃國昌也提到，“若柯文哲對公共政策有興趣，可以坐下來公開對談”。



柯文哲10日下午率北市府官員赴台北市議會備詢，民進黨市議員王閔生問道，黃國昌說不排除與柯市長公開好好談合作的事情，也就是選2020的事，柯市長怎麼看？



柯文哲聞言先是驚嚇地抖了幾下才表示，他最後看到黃國昌好像是在2013年，黃的爸爸去台大開刀，之後好像就沒有單獨見過面。柯文哲順了口氣才接著說，合作看要談什麼，他目前不曉得黃國昌要跟他談什麼，難道黃也要選2020？



王閔生補充說，黃國昌是說，如果柯市長要選2020，可以談談看合作的事情。柯文哲則輕鬆地笑道，哈哈，等他想要選2020再找黃就好，沒有要選就不用浪費時間了。他目前還沒決定到底要不要選。不過，黃要聊天也是可以聊天，黃國昌很會打弊案，看有沒有什麼打弊案的招可以傳授一下，不用選“總統”也可以聊天啦，純聊天都可以。