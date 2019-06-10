中評鏡頭：美女啦啦隊為桃園拼觀光熱情加油

為推廣泰國旅客來桃園觀光旅遊，桃園市府上午召開旅遊推介記者會，並安排美女啦啦隊，為桃園拼觀光熱情加油。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月10日電（記者 黃文杰）為推廣泰國旅客來桃園觀光旅遊，桃園市府觀旅局團隊將於6月20日至24日帶領旅館、伴手禮、旅行社業者，組成“桃園水晶晶旅遊推介團”，上午舉行“前進泰國－桃園國際旅遊推介記者會”，並安排啦啦隊，為桃園官員及業者到泰國拼觀光來熱情加油。



民進黨桃園市長鄭文燦也出席記者會，強調過去市府觀旅局曾至香港、日本等地進行國際旅遊推介，而在新南向政策的推動下，從泰國至台灣的人數，今年1到4月就有14萬人，為數龐大，本次希望藉由一站式旅遊服務，爭取泰國旅客到桃園輕鬆自在遊，打破“路過桃園”的旅遊模式，行銷桃園之美。



鄭文燦說，本次前往泰國旅遊推介團主打的亮點服務，包括提供國際旅客一站式的旅遊服務，享受行李直送的免費服務，也搭配“桃捷好行紀念聯票”一日券，讓旅客可以搭乘台灣好行與機場捷運暢遊桃園；此外，市府也與台灣虎航及旅宿業者合作，推出虎航與住宿聯合優惠，每晚僅需6，490泰銖，相當優惠，希望讓來自泰國的旅客親近桃園，無負擔的參觀桃園充滿特色與魅力的景點，體驗桃園幸福經濟學。