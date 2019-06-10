朱立倫：韓民調降郭沒上升　國民黨最大危機

朱立倫。(中評社 資料照) 中評社台北6月10日電／爭取中國國民黨2020提名的前黨主席朱立倫今天受訪表示，高雄市長韓國瑜的民調原本領先幅度高，但現在卻往下降，而鴻海董事長郭台銘的民調也沒有往上升，這是國民黨最大的危機。



國民黨與民進黨2020提名人選都要以全民調決勝負，朱立倫今天接受廣播電台專訪表示，台北市長柯文哲現在每天期待國、民兩黨分裂，但他認為民進黨分裂的機會不大，因為民進黨的特點向來是打得很兇但最後團結在一起，而國民黨則是紛紛擾擾後，很可能有些人就“非誰不投”，或是轉投柯文哲，讓柯文哲漁翁得利。



朱立倫指出，以政黨支持度來看，半年前國民黨領先民進黨10%左右，但這半年來民進黨支持度上升5%到6%，國民黨卻下降4%到5%，現在兩邊差不多。



他強調，真正要比的是國民黨與民進黨的對比式民調，他對上蔡英文的民調幾個月以來都沒什麼變化，他反倒是擔憂韓國瑜原本領先幅度高，但現在往下降，而郭台銘也沒有上升，這是國民黨最大的危機。



對於國民黨已發出參加初選公約書，要求參選人簽署，不過，郭台銘今天勸大家都不要簽。朱立倫在專訪結束後受訪表示，一個公約就是大家遵守的規範，明天要討論。郭台銘一些好的建議，都可以討論，最重要是大家團結一致。