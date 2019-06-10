王金平南投造勢3千人到場　藍委未現身

藍委王金平出席“南投縣王金平之友會”成立大會。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投6月10日電（記者 林谷隆）日前宣布退出中國國民黨2020黨內初選的前“立法院長”王金平10日下午出席“南投縣王金平之友會”成立大會，南投縣農會總幹事曾明瑞號召南投各鄉鎮農會理事長、總幹事到場力挺，超過3千名支持者出席。南投縣議長何勝豐也到場表態支持，不過南投兩名現任藍委馬文君、許淑華，以及南投縣長林明溱都沒有出席活動。



南投縣王金平之友會由南投縣農會總幹事曾明瑞領銜掛名會長，成立大會上包括南投縣議長何勝豐、南投草屯鎮長簡景賢、南投縣各鄉鎮代表會聯合主席暨南投縣農會理事長胡嘉宸、“考試院”前秘書長林水吉、寶島時代村董事長江欽良、南投縣議員李洲忠、簡賜勝、王彩雲、草屯鎮民代表會主席洪坤助等地方人士出席。



表定出席而且安排要上台致詞的國民黨南投在地藍委馬文君、南投縣副縣長陳正昇都沒有現身會場，另一名南投在地“立委”許淑華是挺韓大將，也沒有到場。



南投縣農會總幹事曾明瑞致詞表示，他這次挺身而出擔任南投縣王金平之友會會長，就是感謝王院長長期以來對農會的照顧，大家或許不知道，過去陳水扁執政時曾經想要改革農會，將信用部改為“國有”，這是對農會農民相當不公平，還好有王院長在“立法院”將這個修法擋下來，所以他要支持王院長帶領庶民往前衝。



南投縣議長何勝豐則說，王金平是他的多年好友，他全台灣走一趟，也沒有辦法聽到有人說王的壞話，他的內心希望王院長能參加“總統”大選，因為王的資歷、經歷都是上上之選，但是聽到王不參加國民黨初選，目前國民黨也有5個人參加，他還是呼籲國民黨要團結，團結才有機會重返執政，王院長成立“王金平之友會”就是為了團結，所以我們支持他。