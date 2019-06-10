賴清德盼凝聚共識拉大差距避免“霸王條款”

中評社台北6月10日電／民主進步黨“總統”初選民調今晚起接連五天進行。參選人之一的前“行政院長”賴清德呼籲全台鄉親，凝聚共識，堅定支持他出線，拉大差距，不要讓“霸王條款”在全代會發生。



中央社報道，賴清德這項“壯大台灣車隊遊行”，第二天行程上午從雲林北港出發，抵朝天宮、武德宮參拜後，前進彰化、台中、苗栗等地。前“立委”尹伶瑛、前台灣省議員蘇治洋、前雲林縣政府農業處長林慧如，以及成功大學醫學系校友會等各界在北港聲援，民眾熱情歡迎爭相握手。



武德宮管理委員會主委林安樂贈送天宮武財神法器“九節鞭”，賴清德祈求武財神保佑，台灣經濟大發展，將來若有機會當選“總統”，會好好運用九節鞭精神，帶領台灣經濟“一節一節往上提升”，照顧中小企業、傳統產業並投資新興事業，大力支持人工智慧、物聯網，振興經濟，讓台灣成為智慧國家、亞洲新創基金匯聚中心，創造第二次數位經濟奇蹟。



媒體提問前“總統”陳水扁所言蔡英文與賴清德的民調在誤差範圍內，全代會可能動用霸王條款直接提名蔡英文參選的說法。賴清德呼籲全台鄉親，今天起接連五天晚間的“總統”初選民調，堅定支持讓他出線，凝聚共識，將差距拉大，避免霸王條款的事情發生，團結打贏明年“總統”選戰。

