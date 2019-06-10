中國前5月外貿增長4.1%

中評社北京6月10日電／中國海關總署10日發佈數據，今年前5個月，中國貨物貿易進出口總值12.1萬億元，同比增長4.1%。業內人士認為，在保護主義“逆風”之下，中國外貿“迎風而上”，發展平穩，這是中國堅持擴大開放的結果，也為全球貿易注入了更多確定性。



新華社報道，在12.1萬億元的大盤子中，出口6.5萬億元，增長6.1%；進口5.6萬億元，增長1.8%；貿易順差8933.6億元，擴大45%。對外經貿大學國際經濟研究院副院長莊芮說，從一季度外貿同比增長3.7%，到前5個月增長4.1%，不難看出中國外貿平穩增長的發展態勢沒有改變，“結合全球貿易放緩的大環境來看，這樣的成績來之不易”。



從貿易夥伴看，中國對歐盟、東盟和日本等主要市場進出口增長，對“一帶一路”沿線國家進出口增速高於整體。



具體而言，前5個月，歐盟為中國第一大貿易夥伴，中歐貿易總值1.9萬億元，增長11.7%，佔外貿總值的15.7%。東盟為中國第二大貿易夥伴，與東盟貿易總值為1.63萬億元，增長9.4%，佔外貿總值的13.5%。中國對“一帶一路”沿線國家合計進出口3.49萬億元，增長9%，高出全國整體增速4.9個百分點，佔外貿總值的28.8%，比重提升1.3個百分點。



莊芮注意到，近年來中國與東盟的貿易實現持續的強勁增長，這與雙方推動中國－東盟自由貿易區升級成果落地密切相關。



“與‘一帶一路’沿線國家的貿易快速增長同樣顯示，中國持續大力推動的貿易便利化舉措正取得讓各方都受益的成效。”她說，“這在當前逆全球化升溫的背景下尤為可貴。”



外貿穩中有進的同時，穩中提質的特徵也在顯現。前5個月，中國一般貿易進出口7.25萬億元，增長6.1%，佔外貿總值的59.9%，比去年同期提升1.1個百分點。加工貿易進出口3.02萬億元，下降2.4%，佔24.9%，下滑1.7個百分點。



民營企業活躍度也在進一步上升。前5個月，民營企業進出口5.02萬億元，增長11.1%，佔外貿總值的41.4%，比去年同期提升2.6個百分點。



支撐中國外貿穩中向好的積極因素正在集聚，但也要看到，全球不穩定不確定因素在增多，後續壓力和挑戰仍存。世界貿易組織在4月初發布的報告中，將今年全球貿易增長預期由此前的3.7%下調至2.6%。世界銀行、國際貨幣基金組織等國際機構近期也紛紛表示，世界經濟處於“微妙時刻”。



業內人士認為，要實現外貿穩中提質，還需在優化國際市場佈局、優化國內區域佈局、優化商品結構、優化經營主體、優化貿易方式等方面下足功夫。