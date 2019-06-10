港府：冀理性討論修訂《逃犯條例》

中評社香港6月10日電／香港特區政府9日表示，將就修訂《逃犯條例》等法例繼續接觸和聆聽各方意見，希望特區立法會以平和、理性及尊重的態度審議修例相關草案。



特區政府發言人9日晚指出，作為一個自由、開放和多元的社會，香港認同並尊重市民對廣泛議題有不同的意見。發言人強調，這一條例草案旨在處理一起發生在台灣、涉及香港居民的殺人案。該案凸顯香港目前在處理刑事事宜相互法律協助和移交逃犯制度方面的缺陷。如果不盡快處理這些缺陷，香港將成為罪犯的匿藏之地，使香港市民的安全受到威脅，香港在打擊跨境和跨國犯罪方面的國際責任遭到漠視。



發言人表示，特區政府過去4個月細心聆聽了不同意見，就多項建議作出正面回應，並分別在向特區立法會提交這一條例草案前後提出兩次修訂。有關修訂增加了額外保障，受各有關方面歡迎，有效釋除其早前提出的大部分疑慮。特區政府將繼續接觸和聆聽各方意見，通過冷靜和理性的討論，釋除這些疑慮。



特區政府今年4月向立法會提交《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》，以使香港可與尚無長期司法互助安排的司法管轄區展開個案合作。條例草案定於本月12日在立法會恢復二讀辯論。



發言人表示，特區政府呼籲立法會以平和、理性及尊重的態度審議條例草案，以確保香港繼續是一個適合居住及營商的安全城市。