王世堅與柯文哲唇槍舌劍　搞笑道具上議場

王世堅質詢台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月10日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲10日率台北市政府官員赴市議會備詢，與頭號“柯黑”大將、民進黨市議員王世堅唇槍舌劍，誰也不讓誰。柯文哲甚至還拿王世堅過去頻頻上汽車旅館被記者抓包的梗回嗆，“我請假都沒有去汽車旅館喔。”讓台下的官員紛紛笑出來，甚至連柯文哲說完都仰頭大笑。王世堅也不甘示弱地回嗆，“我想你也不敢啦！”



柯文哲10日下午率北市府官員赴台北市議會備詢，王世堅特地準備了兩大道具，除了在備詢台前貼上“龜孫子兵法”的海報外，也在議場中央擺上三隻大的猴子娃娃，猴娃娃還特地分別遮上眼睛、耳朵、嘴巴。



王世堅批評，你早上說民調1對1可以勝過中國國民黨高雄市長韓國瑜，不曉得你哪來的信心，最新的市政民調，你是48分、死當！六都倒數第二、22縣市倒數第五，連補考都不行，哪來的信心？柯文哲則不甘示弱地回酸，他的民調很低，但不曉得為什麼民進黨中央一直把他的名字放在對比式民調，這不是很奇怪嗎？你應該回去勸黨中央不要把柯文哲放在對比民調中，這不是很好嗎？



王世堅回嘴說，國、民兩黨都放你進去民調，是怕你寂寞嘛！這是對你的心理治療耶。柯文哲則說，他當了17年台大醫院外科加護病房主任，心理非常健全。



王世堅接著批，最大的柯黑不是他王世堅，而是昨日的柯文哲否認今日的柯文哲，過去你說台北市長當第一任就想著當第二任、當第二任就想著當“總統”，導致市政都沒在做。這不就是在說現在的你嗎？還有過去自稱墨綠、捍衛台灣主權，當了市長不久就急著搶搭雙城論壇快車，一下說台灣、中國兩岸一家親、一下說跟中共是命運共同體，兩岸床頭打床尾和，這就是你敵我不分！



王世堅接著罵，你最愛引用孫子兵法，但這叫作“龜孫子兵法”，典型敵我不分、被中共震攝住、見人說人話，見鬼說鬼話，他今天要送一本正版的孫子兵法，希望你熟讀、要了解意義。接著王世堅拿著孫子兵法走向柯文哲，柯文哲則回酸，“你讓我讀了，我會更厲害，不好啦，這樣你們（指民進黨）會更危險。”



王世堅靈機一動接著說，你說的也對，所以他把最精華的一章撕掉了，等你改邪歸正，他再把那一章給你。王也接著批評，你擔任台北市長4年以來，請假74天，大部分都是私人行程，你到底去哪呢？去找誰密會？柯文哲則笑笑地回嗆，喔喔，他沒有去汽車旅館。讓台下的官員紛紛笑出來，甚至連柯文哲說完都仰頭大笑。王世堅也不甘示弱地回嗆，“我想你也不敢啦，你沒那個膽！”