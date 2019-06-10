與郭台銘合作？王金平：保持中立看比賽結果

王金平出席“南投縣王金平之友會”成立大會。(中評社 林谷隆攝) 中評社南投6月10日電（記者 林谷隆）中國國民黨10日公布2020初選名單，黨主席吳敦義也將拜會王金平，尋求團結的可能。前“立法院長”王金平10日下午在南投受訪表示，本來就很團結，沒有團結我們要勸他更團結，但是他沒有聽說黨中央要來找他。被問到未來會不會跟郭台銘合作？王則說，他會維持中立，希望促成大家的團結。王還意有所指“比賽要看結果”，透露“延長賽”的可能性。



中國國民黨今天正式公布2020初選名單，高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中等5人入列。國民黨副秘書長、5人小組召集人曾永權也表示，黨主席吳敦義會找時間與王金平聊聊，希望大家能團結。黨中央也公布一份初選同志公約”，將要求5人簽章立約，承諾如果違反公約6項規定，包括如未獲提名，絕不違紀參選，願受黨紀處分。



王金平日前公開宣布退出中國國民黨2020黨內初選，為台灣政壇丟下一顆震撼彈，不過王仍然按照規劃，8日在高雄、10日在南投陸續成立王金平之友會，動向備受關注。



王金平10日下午出席“南投縣王金平之友會”成立大會前，接受媒體聯訪。媒體追問，如果黨中央五人小組來接觸，會跟黨中央傳達什麼樣的訊息呢？王金平回答，他們沒有講要來啊，來了再說嘛！



對於國民黨中央要求五名參選者簽署公約，明文規定不能“脫黨參選”是否有針對性？王則說，這是每個人的意志嘛，那看黨中央怎樣去協調，大家願意簽的話當然就是展現出大團結。



有媒體爆料去年11月24日韓國瑜當選高雄市長，婉拒王金平同台謝票，是否有這回事？王金平先是詢問“什麼謝票？”，接著才說“沒有，我不記得他們有聯絡我要去，等於慶功的一個晚會，好像沒有。”



媒體追問，未來的意向是不是考慮跟郭台銘合作？王金平則說，他都維持中立，都是希望促成大家的團結。



至於日前曾拋出“延長賽”，王金平受訪時表示，棒球比賽如果打到九局，如果還平手，是不是還有延長賽。本來九局就應該有一個結果，結果因為平手而延長，所以比賽看結果嘛。