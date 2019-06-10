日F35A墜機　很可能是飛行員“空間迷向”

中評社香港6月10日電／有關日本航空自衛隊三澤基地（青森縣）最尖端隱形戰機F-35A在該縣附近太平洋墜落的事故，空自10日公佈中期報告稱，很可能是飛行員陷入無法掌握飛行高度和姿勢的“空間迷向”，導致了墜機。報告稱“機體發生異常的可能性極低”，將徹底開展對飛行員的培訓、訓練以及機體的檢查工作，近期將恢復已停飛的12架同型號戰機的飛行。



共同社消息，防衛相岩屋毅當天在防衛省向媒體表示：“將徹底做好防止陷入‘空間迷向’的訓練，向當地民眾認真說明，判斷何時復飛。”



據空自稱，為與偶爾飛來的美軍飛機保持距離，飛行員4月9日晚間7點26分前後接到地面管制員的指示，開始從約9600米的高度下降。用約20秒的時間以時速900公里以上降至約4700米高度後，再接到指示向左迴旋。機體繼續下降，約15秒後在三澤基地以東約135公里的太平洋上空下降至約300米的高度，隨後飛機從雷達上消失。據分析，該戰機可能以時速1100公里以上的超快速度立刻墜落。



飛行員開始向左迴旋後不久就以冷靜的聲音表示“好，中止訓練”，並以幾乎最大推力的速度下降等。空自通過這些情況判斷機體發生異常或飛行員失去意識的可能性“極低”，認為是飛行員陷入了失去平衡感的“空間迷向”。



F-35A與其他3架戰機一同開展訓練，空自通過機體間共享數據的系統信息和地面雷達留下的飛行軌跡記錄，重現了該戰機墜機前的行動。飛行記錄裝置上留有飛行記錄的存儲器部分並未找到。



空自已認定擔任飛行員的三等空佐（相當於空軍少校）細見彰里（41歲）死亡。空自將在開展有關“空間迷向”的教育、訓練和機體引擎控制與操作、電氣系統的特別檢查的基礎上，恢復同型號戰機的飛行。