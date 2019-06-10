卡特與特朗普通話　預言中國成頭號經濟強國

中評社香港6月10日電／中美貿易戰陷入僵局之際，美國前總統吉米·卡特透露與現任總統特朗普通話內容，預言中國有望幾年內成為經濟上的頭號超級大國。



多維綜合媒體6月10日報道，吉米·卡特（Jimmy Carter）6月9日在故鄉佐治亞州的一次對公眾的講話中提到，特朗普（Donald Trump）在幾周前打電話，表達了對中國超過美國的擔憂。特朗普坦率地表示其致電的主要目的是討論中國已經在很多方面超過美國的問題。



卡特在電話中告訴特朗普，多年來美國忙於戰爭，而中國則致力於經濟發展和改善民生。“在中美1979年建交後，多年來美國花費了大約3萬億美元投入持續不斷的戰爭，而中國卻將大量資金投入高鐵等惠民項目。”



此外，卡特還舉例稱，在北京出生的嬰兒的預期壽命比在華盛頓出生的嬰兒多5年，中國預計將在不久的將來宣布中國不再有嚴重的貧困。中國已經將其財富從東海岸向其他地方一路擴展，中國取得了快速的進步。



卡特認為，中國有可能在今後幾年內成為經濟上的頭號超級大國。並強調，超級大國不能單純理解為擁有最強大的軍事力量，而是這個國家能夠在為人民創造更美好生活方面成為領先者。



不過，多數美國輿論則持反對態度，認為中國擁有了具有超級大國的影響力，但是取代美國仍需要時間。



彭博社在《中國擁有成為超級大國所需的實力嗎？》文章中稱，超級大國需要在經濟、軍事和軟實力上形成全球力量投射。中國肯定將成為世界最強大的國家之一，擁有塑造21世紀的超強影響力。但是，它是否將取代美國成為超級大國依然未知。至少看起來更為可能的是，中國達成目標需要更多時間，而不是依據過去20年超常經濟增速所估算的時間。



《紐約時報》指出，美國稱霸的日子還遠沒進入倒計時。美國的單極性未必會持續下去，但目前的趨勢有力地表明，這種格局還將持續幾十年。



該文章強調，美國霸權面臨的最大威脅不是一個正在崛起的中國，而是美國國內的衰落——這會讓大多數美國人的生活變得更糟。