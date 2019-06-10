日本一季度GDP修正值上調為增長2.2%

中評社香港6月10日電／日本內閣府10日公佈的2019年一季度（1月至3月）國內生產總值（GDP、季節調整值）修正值顯示，剔除物價變動因素後的實際GDP比上季度增長0.6%，換算成年率為增長2.2%，較初值的2.1%小幅上調。實際GDP連續兩個季度保持增長。企業的設備投資增長率由負轉正。



共同社消息，拉動經濟的個人消費和出口與初值相同，依然為負；但設備投資有所上調，一季度日本經濟也呈現擴張得到了確認。雖然美中貿易摩擦加劇使前景堪憂，但GDP數據或將成為安倍政府10月如期上調消費稅稅率的依據之一。



GDP修正值反映最新的法人企業統計等，對5月公佈的初值進行了修正。設備投資環比增長0.3%，與初值階段的減少0.3%相比有所上調。這主要得益於服務業的投資堅挺。



個人消費與初值相同減少0.1%。公共投資方面，2018年度第二次補充預算的項目落實情況可見停滯，從初值的增長1.5%下調為增長1.2%。



出口減少2.4%，進口減少4.6%，均與初值相同，反映了在貿易領域與美國對立的中國經濟增速放緩。



被認為接近經濟實際感受的名義GDP環比增長0.8%，換算成年率為增長3.4%。較初值的年率增長3.3%有所上調。