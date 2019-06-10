深圳台商婦女會送愛到高雄　李四川表感謝

高雄市副市長李四川。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月10日電（記者 蔣繼平）深圳台商協會婦女會10日溫暖送愛到高雄，分別捐贈中華小腦萎縮症協會、紅十字育幼院慈暉園、及燕巢安招社區發展協會共新台幣67萬元贊助金。深圳台商協會婦女會主委游淑燕表示，期盼透過深圳台商協會的拋磚引玉，讓台灣充滿愛與溫暖，持續推動高雄溫暖送愛行動。



深圳台商協會婦女會一行40人在主委游淑燕率領下，從深圳跨海溫暖送愛給高雄弱勢團體及社區，10日上午前往高雄市議會參訪，議長許崑源、副市長李四川、社會局長葉壽山、國民黨議員陳幸富、李雅靜、朱信強及童燕珍議員助理到場歡迎。



深圳台商協會婦女會這次分別捐贈贊助金給中華小腦萎縮症協會、紅十字育幼院慈暉園及燕巢安招社區發展協會，每個單位各20萬元，並且現場加碼7萬元，捐助金額總計67萬元。



為向深圳台商協會婦女會表達謝意，中華小腦萎縮症協會、紅十字育幼院慈暉園的家民分別表演熱鬧的非洲鼓及西班牙舞，現場溫馨感人。



游淑燕致詞時表示，高雄溫暖送愛行動將會持續推動，期盼透過深圳台商協會的拋磚引玉，讓台灣充滿愛與溫暖。



許崑源及擔任國民黨中央委員的夫人林絲娛與廣東深圳台商協會交流密切，建立非常友好的關係，也促成這次捐贈送暖。許崑源表示，高雄財政困難、政府資源有限，但民間力量無窮，深圳台商協會的成員都是遠赴大陸打拼的台商，而女性台商的溫柔力量更是強大，感謝深圳台商協會婦女會為高雄弱勢帶來溫暖與關懷。



李四川也代表市府感謝深圳台商協會婦女會對高雄弱勢的關懷，並強調“城市有愛，社會才會溫暖”。