王金平：初選變“庶民對權貴”　問題難化解

藍委王金平出席“南投縣王金平之友會”成立大會致詞。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投6月10日電（記者 林谷隆）前“立法院長”王金平10日下午出席“南投縣王金平之友會”成立大會，在南投農會界的動員之下，將近有3千名支持者到場參與。王金平表示，國民黨進行2020初選，黨內也是不團結，路線不同大家可以吞忍包容，互相有恩怨也可以溝通接觸化解，但是支持者的對立是嚴重的問題，有人說支持這一邊代表庶民，另一邊是代表權貴，最後變成庶民對上權貴，變成對立鬥爭，這個問題難化解。



南投縣王金平之友會由南投縣農會總幹事曾明瑞領銜掛名會長，成立大會上包括南投縣議長何勝豐、南投草屯鎮長簡景賢、南投縣各鄉鎮代表會聯合主席暨南投縣農會理事長胡嘉宸、“考試院”前院長林水吉、寶島時代村董事長江欽良、南投縣議員李洲忠、簡賜勝、王彩雲、草屯鎮民代表會主席洪坤助等地方人士出席。



王金平致詞表示，他原本在3月7日向各界宣佈要投入2020大選，最近發表不參加國民黨初選，有記者問他“未來會脫黨參選嗎？”他都回答時間還很長，現在說什麼都太早。



提到不參與國民黨初選，王金平主動說明，國民黨中央訂一個初選的政策，這是不公平不公正的辦法，而是一個奇奇怪怪的提名辦法，怎麼可以“沒有報名也能考試”，沒有登記怎麼參與選舉，哪有這樣的道理，就因為這樣他決定“不參與初選”，而不是“退出初選”。



他也說，這都是黨中央的事情，他還是繼續走基層，才能聽到人民的聲音，所以到目前為止，他一路都沒有改變，高雄已經成立王金平之友會，今天在南投，接下來也會在彰化成立，探求民意，他要集合各界的力量，未來要變成國民黨的力量。



王金平坦言，國民黨現在進行黨內初選，內部也是不團結，他認為這些都是路線不同，路線不同很容易解決，大家要吞忍包容。至於彼此有沒有恩怨，人與人相處總是有恩怨，國民黨內部也是有恩怨，但是大家都有修養，能夠溫和溝通，互相接觸化解。



王金平強調，現在國民黨內有個嚴重的問題，就是支持者對立，有人說支持的對象是代表庶民，有人說另一邊是代表權貴，最後變成庶民對上權貴，變成改革對立鬥爭，這才是嚴重的問題，這個問題難化解。



他認為，無論如何，國民黨內部一定要促使團結，不能在黨內初選時就發展成改革對立，這對台灣不利。他一定誠懇告訴黨中央，他本人願意來扮演整合的角色，讓初選順利，不要有意外發生，國民黨如果不團結，要贏得2020大選是相當困難。



王金平還說，不要看民進黨現在初選是殺到“流血流滴”，等到“總統”候選人產生，民進黨就會自動團結，不團結的國民黨要怎麼贏，所以這個問題大家一定要思考清楚。



批完國民黨中央，王金平也不忘罵綠營，他提到，蔡英文需要團結時，就呼籲大家要團結，不需要時就用“立法院”多數席次強度通過法案政策，才會導致台灣內部矛盾與衝突，引起內鬥，這都是大家需要好好思考。大家要投給能給台灣和諧的領導人。