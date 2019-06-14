汪毅夫：幕府制度在台灣

汪毅夫（來源：中評社資料圖） 中評社北京6月14日電（作者 汪毅夫）幕府制度的歷史，“其來久矣”。在清代，幕府制度幾乎成為職官制度的補充。清雍正元年（1723）有諭：“各省督、撫衙門事繁，非一手、一足所能辦，勢必延請幕賓相助，其來久矣。但幕賓賢否不等，每有不肖之徒，勾通內外，肆行作弊。黜陟屬員，則清濁混淆；申理訟獄，則曲直倒置。敗督、撫之清節，誤督、撫之功名，彼則置身事外，飽囊而去，豈不可恨。夫今之幕賓，即古人參謀、記室，凡節度、觀察等赴任之時，皆征辟幕僚。功績卓著，則拜表薦引。彼愛惜功名，即不敢任意苟且。嗣後督、撫所延幕賓，須揀歷練老成，深信不疑之人，將姓名具題。如效力有年，果稱厥職，咨部議敘，授之職位，以示砥勵” 。幕賓又稱幕友，俗稱師爺等，由幕主私人聘請。幕主辟置幕府、聘請幕友，幕友應聘入幕、為幕主效力，這是幕府制度的兩個方面。



在清代台灣，幕友的活動始於清軍入台。當時，施琅幕中有個很得力的幕友叫周澎，乾隆《泉州府志》記：“周澎，字文濤，晉江人。博學，工古文、詩賦，靖海將軍施琅延之幕中，刻不能離，翰墨皆出其手” 。督、撫以下，清代台灣各級長官也辟置幕府 。據《清實錄》，道光十三年（1823）有諭：“ 此次台匪滋事，嘉義縣丞方振聲，台灣鎮標千總馬步衢、把總陳玉威並家屬、幕友等同時遇難，激烈捐軀。覽奏墜淚，可嘉可憫之至” 。縣丞、千總、把總分別屬於正八品文職官、正八品武職官、正九品武職官。八、九品官也有幕友，可證清代台灣辟置幕府的風氣之盛。時至光緒年間，福建巡撫、福建台灣巡撫乃至閩浙總督延請或留用幕友到台 ，仍然循例向朝廷申報。例如，光緒三年（1877），福建巡撫丁日昌奏：“此次渡台，幕友需才，請將翰林院庶吉士鐘德祥留台助”；光緒十二年（1886），福建台灣巡撫劉銘傳奏：“請調補用直隸州知州何嗣焜辦理文案”；光緒二十一年（ 1895），閩浙總督譚鍾麟奏：“請將刑部主事俞明震、試用道賴鶴年等留於台灣差遣”。至於幕府制度在設計上的漏洞，也如雍正帝所指：幕友不必擔責、隨時可以“置身事外” 。光緒二十一年（1895）的唐景崧幕可以是一個例證。據哀痛子《台海思慟錄》（收《近代史資料》1983年第1輯），唐景崧“宏開幕府，廣集英才”，其幕中諸幕友深度參與擁立唐景崧為“總統”的全部事務，事敗則個個脫身而走，完全“置身事外”，不必擔責也。 幕府制度在台灣，乃是一個值得深入研究的問題。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

