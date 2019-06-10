全港各區工商聯新會址隆重開幕

中評社香港6月10日電／全港各區工商聯會所喬遷，為隆重其事，特於日前假座位於觀塘鴻圖道香江國際大廈三樓的新會址舉辦開幕典禮，邀得中聯辦協調部部長朱文、港島工作部部長劉林、九龍工作部部長郭亨斌、新界工作部部長李薊貽、觀塘民政專員謝凌俊、創會會長楊孫西博士、永遠榮譽會長盧文端博士、全國人大代表永遠名譽會長蔡毅、陳東博士、永遠榮譽會長陳金霖、馮翠屏、吳為贊、執行委員會主席楊凱山博士、秘書長張偉儒，以及全港各區工商聯會長盧錦欽等出席主禮，主持揭幕及醒獅點睛儀式，與聯會同仁及各界友好一同見證新址啟用，場面墟冚喜慶。



據悉，新會所面積達5500呎，綜合會務需要設有多功能會議中心及多個會議室、貴賓接待室等，供各項活動使用。會長盧錦欽於開幕儀式上致詞表示，隨著聯會會務的不斷發展，會董及會員數目日益增長，至今成員會及直屬會已發展至22個，會員超過8000多位。為配合綜合會務發展需要，新會所在創會會長楊孫西博士及各區會長會董的鼎力支持、張偉儒會長的精心設計及帶領下，從今年三月初正式動工，以短短三個月時間即落成啟用，他十分感謝各界一呼百應，以無私奉獻精神熱心捐助，使會所遷址工作順利完成。



盧會長指出，成立短短27年的全港各區工商聯，在各位前會長的領導及各區會長會董鼎力支持下已成為香港工商界最接地氣的大社團，他表示，喬遷之後的全港各區工商聯將一如既往秉持愛國愛港的宗旨，擁護“一國兩制”行穩致遠，支持特區政府依法施政，積極為工商界及會員做好橋樑作用、創造更多平台讓企業家尋找更多發展機遇，積極融入國家發展大局，堅定做好“一帶一路”及粵港澳大灣區的排頭兵，為香港經濟發展及繁榮穩定作出貢獻。



作為現屆會長，盧會長承諾會帶領聯會走進新時代、奮發新作為。其間，將引領大家走進粵港澳大灣區，透過座落福田保稅區的深港商貿科技合作基地及全港各區工商聯大灣區辦事處，為工商界企業家提供良好平台，為青年創業提供發展基地。他介紹指，基地擁有商貿、科技、智能穿帶、金融、文旅、物流電商、生物醫藥、玩具博覽館，以及青年創新創業等功能，項目標誌著全港各區工商聯走進新起點，以全力打造排頭兵。他最後呼籲各界團結一致、群策群力，為祖國的昌盛富強、香港繁榮穩定、中華民族偉大復興奉獻智慧和力量，攜手並進，同圓中國夢。



觀塘民政專員謝凌俊於致詞時表示，全港各區工商聯自成立以來，凝聚了各區工商翹楚，積極關心社區事務，不斷推動業界發展，為香港的經濟繁榮作出了重要貢獻。他又指，新會所的啟用將能推動工商業的長遠發展，相信全港各區工商聯定能繼續團結業界，積極參與粵港澳大灣區內城市群規劃建設，及時把握各項發展機遇，同心協力擴闊香港的發展空間。他更祝願新座落在觀塘區的全港各區工商聯大展鴻圖、會務蒸蒸日上。