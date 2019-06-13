汪毅夫：“又是一連串的記憶”

汪毅夫（來源：網絡資料圖） 中評社北京6月13日電（作者 汪毅夫）多年前，在美美的廈大校園，邂逅帥帥的蔡厚示教授。正是春雨時節，我脫口就是一句很美的詩：“又是一整天的春雨，又是一連串的記憶”，蔡教授聽了特別高興，於是我們齊聲朗讀：“江南的春雨如柳絲，江南的柳絲如雨”。你可曾知道，這是蔡教授的詩句，他的新詩也寫得如此美、這般好。當時，蔡教授也許想問我、但我決計不告訴他，我是在哪裡、是在當年批判蔡教授的文章裡看到並記住了這句詩的。



近讀蔡教授的詩詞集《二八吟稿》和《蔡厚示先生紀念文集》，心裡“又是一連串的記憶”。



蔡教授是我的長輩和學術前輩。在廈大，他和家叔汪慕恆教授是同輩學人。我從小認識蔡教授和他經常引以為傲嬌的“五朵金花”（太太林芳老師和四個女兒林祁、蔡琳、蔡斌和林紅同學）。1969至1974年，我在距“古田會址”30裡的上杭縣古田公社新生大隊插隊務農，蔡教授也被“下放”於“古田會址” 所在的上杭縣古田公社古田大隊落戶務農。那時，我曾寫信向蔡教授請教關於客家的問題，得到他回信解答。1987年，我從母校福建師大調到福建社會科學院時，蔡教授已從廈門大學調福建社會科學院工作多年。從此有近10年時光，我可以隨時向蔡教授請益、如沐春風。在我的記憶裡，蔡教授博學、多才、富有正義感。他的一生、他的作品，滿滿的是正能量。蔡教授熱心兩岸文化交流，是兩岸詩家共同推重的詩界前輩。



謹以本文紀念蔡厚示教授。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

