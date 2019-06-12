汪毅夫：“節遇端陽寂不喧” 

汪毅夫（來源：中評社資料圖） 中評社北京6月12日電（作者 汪毅夫）1896年，台灣詩人吳德功《端午有感》詩雲：“干戈初定在鄉村，節遇端陽寂不喧。有酒聊同茶獻客，無邪詎必艾懸門。稱雄海外今何在（去年五月，唐帥稱民主國），逃隱山中我幸存。此日奚心弔屈子，家家沿舊為招魂” 。這首詩記的是1895年、1896年在戰爭陰影下，台灣端陽節的情形 。



讀當時當事之人的筆記，如吳德功《讓台記》、思痛子《台海思慟錄》、俞明震《台灣八日記》、洪棄生《台灣戰紀》等可知，1895年端陽前三天的五月初二日，“署台灣巡撫”唐景崧在其幕友、朋友協助下組織“台灣民主國”以應對“割讓台灣”的變局；端陽節次日的五月初六日，清廷代表李經方“乘輪船到三貉海，將台灣交讓與日本”。同日，日本“海軍大將樺山，帶兵艦15艘，統帶步兵4大隊、工兵1中隊、衛生隊半部、騎兵1大隊，次於三貉角澳底。時西北（風）方烈，各船皆力抵風威。大清統將張兆連、分統官副將曾蘭亭帶勇三營，在地防堵。日軍工兵1中隊，奮勇先登陸，與清兵少數接戰。一時半間，清軍放去（棄）澳底漬敗”，此後連日發生戰事；五月十二日，唐景崧夜逃。唐景崧幕中諸人亦及時內渡，無一傷損。吳德功“海外稱雄今何在”對“紙上談兵筆如椽”（許南英句）、中看不中用的唐景崧幕府是尖銳批評。“干戈初定在鄉村，節遇端陽寂不喧”等句記的是1896年台灣的端陽節情形：節日氣氛因“寂不喧”而凝重，節日裡“家家”為戰爭傷亡者“招魂”竟成主題活動。



台灣人民抵制日軍入侵的戰鬥堅持到1895年九月初三日台灣全島淪陷。台灣進士許南英率義軍戰鬥到最後一刻。他是九月初五日躲避了日人懸像通緝和登船搜捕，在鄉人掩護下內渡的。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

