郭台銘曾勸別去中聯辦？韓國瑜：印象中沒

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月10日電（記者 蔣繼平）針對香港反送中遊行事件，鴻海董事長郭台銘對外表示曾勸高雄市長韓國瑜不要進中聯辦，韓國瑜受訪澄清這輩子只見過郭台銘兩次，印象中完全沒有提到這件事。至於中國國民黨初選要簽署公約，郭呼籲大家別簽，韓表示尊重郭的看法，但未提出自己看法。



韓國瑜10日下午5時在大魯閣草衙道購物中心，跟知名節目主持人沈玉琳進行直播節目前，先接受媒體採訪。



由於香港9日反送中遊行事件，郭台銘認為香港的一國兩制是失敗的，同時也是為什麼他當初力勸韓國瑜不要進中聯辦的原因。



媒體向韓國瑜求證此事時，韓特別對外澄清這輩子只見過郭台銘兩次，“第一次見到郭董是來考察高雄環境、買農產品、去看高雄軟體園區，沒有談到這件事，第二次見到是在香港，企業界的場合，印象中完全沒有談到去香港不要到中聯辦的事情。”



另外國民黨10日召開記者會公布參加黨內“總統”提名初選名單，確定包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人，並要求5人簽署公約不惡意攻訐其他參選同志，如未獲提名絕不違紀參選。



郭台銘10日開記者會表示不認同，並呼籲其他人也別簽。



針對媒體提問“郭台銘呼籲參選人不要盲目簽切結書，有何看法？”韓國瑜則表示“一樣尊重郭董的看法，但我也有我自已的定見。”但韓在現場並未明確表態簽或不簽。