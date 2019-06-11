中評關注：香港各界譴責暴力反修例

有示威者於10日凌晨衝擊立法會，並與警方爆發激烈衝突（圖片來自網絡） 中評社香港6月11日電（記者 張心怡）香港反對派組織“民陣”9日發起反對修訂《逃犯條例》遊行，遊行結束後，有示威者於10日凌晨衝擊立法會，並與警方爆發激烈衝突。香港各界昨日對示威者衝擊法治的暴力行徑表示強烈遺憾與譴責，並希望修例能盡快通過。



行政長官林鄭月娥昨日會見傳媒時對示威者的暴力行徑表示強烈遺憾。她提到，修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》的目的是完善香港的法制，彰顯公義，確保香港不會成為一個犯罪者逃避刑責的地方。未來特區政府會從四方面工作加強回應社會各界對修例的憂慮：一是繼續密集式解說條例性質；二是早前提出的加強人權保障方面，政府會以政策聲明形式，令早前提出的6項保障人權措施有法律約束力，即“立此存照”；三是政府承諾往後將定期向立法會彙報條例的執行情況；四是加快爭取與其他司法管轄區儘早簽訂長期協議，將向保安局及律政司增加人手，以加快工作進度。



政務司司長張建宗昨日亦表示，遊行集會完結後，有一部分激烈的示威者採取激烈行動衝擊立法會、衝擊警方，對此感到相當遺憾，並譴責這些暴力行為。他談到，修訂《逃犯條例》有些人有不同看法，在過去一段日子以來，政府加大力度解說，亦透過立法會保安事務委員會的特別會議，與議員、不同團體、不同組織，甚至外國駐港機構和商會等等加強溝通、聯繫。此外，亦有進一步改善整個修例建議，作出進一步修訂、優化。希望未來透過理性、平和的討論，繼續跟進事件。



民建聯提出，此次市民的和平遊行充分體現了香港在《基本法》下一直享有的集會遊行和言論自由的權利。不少港人表示十分關注條例草案能否充份保障個人權利，政府須將有關保證詳寫成清晰文本後，向立法會提交，並作出政策聲明和定期向立法會匯報條例實施狀況，以爭取廣大市民對修例的信心和支持。民建聯亦重申，支持特區政府有修訂《逃犯條例》之必要，包括及不限於將台灣殺人案疑兇移交台灣當局審理，以彰顯公義，填補久待未處之法律真空，以避免香港成為逃犯天堂，並得以履行同世界各國及其他相關司法區域有效打撃罪行的國際責任。



中華總商會重申支持相關修訂建議有助堵塞現行條文的漏洞，維護香港公平、公正、公義的核心價值，構建更完善的法治環境。中總亦對部分示威人士罔顧法紀、破壞社會治安的暴力行為予以譴責，並全力支持警方果斷執法，維護社會秩序和穩定。中華總商會會長蔡冠深強調，社會各界應以理性、和平及互相尊重原則表達意見，立法會各黨派應以香港整體利益為重，理性務實就《逃犯條例》修訂盡快展開審議工作及通過修例。