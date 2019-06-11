中評關注：賴清德若初選過關　挑戰才開始

賴清德若初選過關才是挑戰的開始。（中評社 資料照） 中評社台北6月11日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選10日展開民調，最快13日有結果。蔡英文、賴清德都在最後階段卯足全力衝刺，結果難以預測，賴若通過民調其實才是挑戰的開始。面對蔡英文對於敗選僅承諾“支持黨提名候選人”，在曾有禮讓現任3%聲音下，蔡若民調落後，不排除將有全代會推翻初選結果的可能。以及在“立法院長”蘇嘉全、“行政院長”蘇貞昌都表態挺蔡下，就算初選結果沒有被全代會推翻，賴不無成為“跛腳候選人”可能，甚至蔡英文脫黨參選等，發展難以預料。



初選最快13日有結果，根據近日多份民調顯示，日前改變的初選辦法對蔡有利，加上時程延長，蔡英文民調已止跌回升，預估民調結果蔡與賴差距不會太大。回顧2012黨內初選蔡英文與蘇貞昌之爭，蔡僅以1.35%勝出，蘇並無異議；2008初選謝長廷與蘇貞昌廝殺激烈，最終兩人攜手合作面對大選；但這次2020大選，由於是黨內首次現任者遭遇挑戰，是否能如過去一樣團結面對大選，值得關注。



蔡英文從初選開始至今並未承諾若輸將會支持賴清德，且還提到“支持黨提名的候選人”留下伏筆，在初選過程有傳出應禮讓現任者3%，若賴清德贏，但沒有超過3%，外界將有可能不認同他的代表性，且透過全代會的方式推翻初選結果。



在初選過程中，許多黨公職相繼表態挺蔡英文，像是蘇貞昌上周視察高雄左營運動園區時，以縣市首長做兩屆才能貫徹施政為例，呼籲應給蔡更多一點時間，公開相挺。蘇嘉全除了參與全台各縣市旅外同鄉會挺蔡英文連任的連署外，也在上周說蔡英文3年做錯的事就是“用了不對的“行政院長”，暗批賴清德。



面對握有行政、立法資源的蘇貞昌、蘇嘉全都表態挺蔡，就算賴清德最終如願贏得初選，但由於蔡並未公開承諾會支持賴，挺蔡要角是否會站在蔡那邊，使賴清德除了要打國民黨，還得解決黨內可能不會全力輔選的“內憂外患”。