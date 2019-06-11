張斯綱破解韓郭策略　研判韓6成機會過關

張斯綱。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月11日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨2020初選，黨籍台北市議員張斯綱接受中評社訪問分析，鴻海董事長郭台銘陣營打經濟牌、專訪、全台走透透三條路線，但郭話語渲染力不夠；高雄市長韓國瑜造勢能力強，打算把熱度一直滾，一舉通過7月的黨內民調。以韓國瑜目前的人氣，有6成以上把握過關。韓除了話語有感染力，他的特性也能接觸到過去國民黨沒辦法接觸到的基層經濟選民，這也是韓的優勢。



1971年生的張斯綱是政治大學東亞研究所法學碩士，曾在就學期間短暫擔任國民黨“立委”韓國瑜辦公室助理，在2004年創立“五六七大聯盟”，促進國民黨內改革，鼓吹國民黨世代交替，並支持馬英九擔任黨主席，2007年進入馬英九與蕭萬長的2008競選總部。後來擔任蕭萬長幕僚，也曾擔任過國民黨中央委員，並在2014年連勝文代表國民黨角逐北市長時，成為連競選班底之一，是連家軍成員之一，在2018年當選台北市議員。



國民黨2020初選兩大強棒郭台銘、韓國瑜各自陣營的策略？



張斯綱接受中評社訪問時分析，郭台銘上個禮拜趁著中美貿易戰，抓著這波產業經濟輿論走向的議題發言，甚至召開記者會指出世界上第17個“修昔底德陷阱”已出現，籲蔡英文要正視台灣不要在中美貿易戰中被犧牲掉，代表郭陣營正極力包裝郭在經濟、國際貿易方面的專業，憑藉著郭的產業經驗針砭台灣產業趨勢所需。



張斯綱說，郭台銘吸收了馬英九執政時期的幕僚學者，包括與前“行政院政務委員”薛承泰、前“衛福部”長邱文達座談關於醫療方面的會議等。郭的空戰打法就是上許多專訪節目談經濟議題，但每個專訪談的話題都差不多，並沒有像其他政治人物跟網紅合作，把談的話題廣面做大，因此很難藉著專訪做出差異化，擴散支持群眾廣度。支持郭的人可能本來就認識他，但其實社會上還有很多人不認識郭。



張斯綱指出，總結來說，郭台銘的感染力不夠，選舉是需要感染力的，有時候別人投你，並不是因為你學富五車、才高八斗，而是看到熱情、改變的可能性。郭恐怕還需在未來1個月下功夫在群眾感染力上。郭陣營打經濟牌、專訪、全台走透透三條路線，雖然每天新聞看得到郭，但不一定能獲得更多民眾的支持，畢竟搞政治選舉，與搞商業活動還是有差。



張斯綱分析，韓國瑜陣營則是以一波波不斷地造勢活動，把熱度、人氣一直滾滾滾，滾到7月黨內初選民調一舉就過，是把傳統的造勢手法搬到初選用。這是一劑強心劑，能夠穩定軍心、證明實力、把盤做穩，接著就要往中間選民走。而韓國瑜也藉著6月1日台北府前造勢的演講，舉了三個人物當例子，蔣經國、李光耀、鄧小平等人，佐證韓的“拚經濟靠團隊、領導者的意識、方向”話語，也破解外界認為韓非財經專業難拚台灣經濟的攻擊點。



張斯綱指出，韓國瑜與郭台銘相比，在談論經濟給庶民的感覺上，韓勝過郭，他相信郭的經濟政策會很漂亮，但庶民會覺得有點遙遠，比如郭談AI等高科技產業，大家可能略知一二，但群眾能夠理解多少是個問號，給民眾的感覺可能就是“你是很棒的頂級企業家，看得到未來趨勢”，但對每天在外打拚的庶民、做小生意只關心今天生意好不好的民眾來說，韓國瑜更能給民眾一種盼望的感覺，講的話語也是一聽就懂。



張斯綱認為，韓國瑜的這一項特性，也開發了過往國民黨比較少接觸到的基層經濟活動的選民，這類選民過去可能都不投票，或是因為草根性而較支持民進黨，但韓的特性把這一階層的民眾帶進國民黨的選票裡。



張斯綱說，韓國瑜以現在的人氣，大概有6成以上的把握能通過初選，從造勢會場觀察，韓的票源除了傳統軍公教藍營支持者外，也有不少本省籍民眾，及基層經濟選民。但通過黨內初選、取得提名資格後，韓必須在年輕選民、知識選民上下點功夫，這部分的選民支持變化非常快，是以人、以政見為主。