中評現場：旅美台籍學者討論台灣選舉與兩岸

拉斯維加斯統促會日前邀請了部分華裔旅美學者和美聯盟成員，在美國賭城拉斯維加斯就“台灣選舉與兩岸關係”舉辦了一場研討座談會。圖為部分與會者（中評社記者 宋楷文攝） 中評社拉斯維加斯6月11日電（記者 宋楷文）拉斯維加斯中國和平統一促進會日前邀請了部分華裔旅美學者和（美國）中國和平統一促進會聯盟（美聯盟）成員，在美國賭城拉斯維加斯就“台灣選舉與兩岸關係”舉辦了一場研討座談會。與會者認為，台灣的機遇和發展只有在和平環境下才能實現，而承認“九二共識”和認同“一國兩制”是維繫台灣海峽穩定和平的前提！



拉斯維加斯和平統一促進會會長顧雅文致辭時表示，歡迎各位從洛杉磯等地遠道而來，我們拉斯維加斯不僅僅是全球賭博業中心，也是全世界的國際會議中心。對政治還是有高敏感度的。最近台灣大選前的局勢發展，我覺得我們有必要來座談研討一下。我們不用那麼嚴肅，歡迎大家分享我們的不同意見。台灣選舉誰會出線？對兩岸會關係的影響？和統還是武統？我們當然希望能夠和統。



我們的“和平統一促進會”對兩岸都有要求，我們向北京要和平，我們向台北要統一。台灣的本次大選非常重要。台灣很小，沒有關係。我們不說歐洲瑞士或其他別的國家。我們說同樣亞洲的新加坡。新加坡國土面積僅僅不到300平方公里，而台灣有1300萬平方公里。新加坡有廉潔高效的政府。台灣民主文化素質本應當更好。



前台灣淡江大學企管教授林萬發發言說，2020年台灣“總統”大選，目前看來應有三股勢力。第一，民進黨：將透過黨內初選來決定提名人選，而且初選民調對比柯、韓，可見民進黨已把柯文哲及韓國瑜，作為未來的競選對手。而民進黨的候選人將在蔡英文及賴清德，二選其一。第二，中國國民黨：有吳敦義、王金平、朱立倫、張善政、馬英九、郭台銘、韓國瑜人選，6月1日韓國瑜在凱德大道的造勢大會，傾盆大雨下支持群眾竟然有增無減，力挺到底。這種氣勢，可以說國民黨的初選已經結束，國民黨若要勝選，提名韓國瑜！第三，無黨派：柯文哲。



究竟誰會勝出？我個人認為明年的台灣大選，兩岸關係是主要關鍵！



大家都知道2018年台灣九合一的選舉，民進黨之所以大敗，就是蔡英文不承認九二共識，而且採行親美反中的政策，讓兩岸關係陷入谷底！事實上台灣經濟民生離不開兩岸關係，台灣的經濟發展已離不開大陸，台灣經濟市場問題就是兩岸關係的問題！



韓國瑜競選高雄市長時，提出了十四個字的競選標語：“貨賣得出去，人進得來，高雄發大財”。事實上就是告訴民眾，只要兩岸關係良好，大家和平往來，那麼台灣的農漁產品就可以銷到大陸，大陸人民也會來台灣觀光，台灣人與大陸同胞都能互利雙贏！上次的選舉已經證明台灣同胞都希望與大陸同胞互通有無，和平往來！換句話說，台灣同胞已經用選票支持“九二共識”，支持“一個中國”！



蔡英文，異想天開，想巴結美國，討好日本。美國為了本身的利益，不會介入兩岸的戰爭。台灣會變成棄子！



台灣民眾關心的是如何能夠安居樂業，所以絕對不希望挑起戰爭！而民進黨不論是蔡英文或是賴清德，不但不承認“九二共識”，不承認“一個中國”，去中國化，鼓吹“台獨”，終將碰觸大陸的底線，使兩岸處關係緊張，讓台灣民眾的失去安全保障。



韓國瑜公開承認“九二共識”“一個中國”，反對“台獨”。



綜上所述，未來台灣大選，誰能處理好兩岸關係，誰就能脫穎而出，韓國瑜就是一個最佳人選！

