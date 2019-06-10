簽初選公約？韓國瑜：會把該走的程序完成

韓國瑜10日下午6時多錄完直播節目後再被媒體堵訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月10日電（記者 蔣繼平）中國國民黨10日公布參加2020初選5位參選人，正式啟動初選，要求簽署公約，承諾絕不惡意攻訐其他參選同志，如未獲提名，絕不違紀參選。鴻海董事長郭台銘呼籲先不要盲目簽公約，要等辦法確定後才能簽。高雄市長韓國瑜10日晚間表示，他的想法跟立場是會把黨內該走的程序都完成。



國民黨10日召開記者會公布參加黨內2020初選名單，確定包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人，並要求5人簽署公約不惡意攻訐其他參選同志，如未獲提名絕不違紀參選。



對於簽署公約一事，郭台銘10日上午臨時開記者會表示，只有方法確定後，才能要求參選人簽東西，他說“魔鬼都藏在細節裡”、“辦法都沒有是要簽什麼？我還勸所有參選人都不要簽。”



韓國瑜10日下午5時在大魯閣草衙道購物中心，跟知名節目主持人沈玉琳進行直播節目前，先接受媒體採訪，針對媒體提問“郭台銘呼籲參選人不要盲目簽切結書，有何看法？”韓國瑜表示“一樣尊重郭董的看法，但我也有我自已的定見。”



韓起初並未明確表態簽或不簽，但是直播節目結束後，媒體再次向前詢問到底簽或不簽，韓國瑜則一邊點頭一邊回應“會把該走的程序走完，黨內該完成的程序都完成，這是自己的想法跟立場。”