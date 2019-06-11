顧敏康答中評：香港各界應理性討論修例

全國港澳研究會理事顧敏康教授 中評社香港6月11日電（記者 張心怡）香港反對派組織“民陣”9日發起反對修訂《逃犯條例》遊行，遊行結束後，有示威者於10日凌晨衝擊立法會，並與警方爆發激烈衝突。全國港澳研究會理事顧敏康接受中評社採訪時指出，示威者的衝擊突破法律底線，應受到強烈譴責。他亦認為，香港各界應就修例展開理性討論。



顧敏康提到，反對修訂《逃犯條例》遊行大致上和平，這是好事，表明港人明白和平示威是香港民主的底線。但是遊行結束後出現的一小部分年輕激進者的暴力行為，可以看出是一些激進組織的半精心策劃和鼓動。對此，香港社會不僅要嚴厲譴責，相關執法部門也應及時抓捕和起訴，絕不能令旺角暴亂延續。



顧敏康說，香港是法治社會，不法者理應受到處罰。香港市民雖有表達觀點的自由，但要訴諸和平的方式而非採取暴力行為，更不能衝擊香港的法治和治安。



行政長官林鄭月娥昨日會見傳媒時對示威者的暴力行徑表示強烈遺憾。她提到，特區政府會從四方面工作加強響應社會各界對修例的憂慮：一是繼續密集式解說條例性質；二是早前提出的加強人權保障方面，政府會以政策聲明形式，令早前提出的6項保障人權措施有法律約束力，即“立此存照”；三是政府承諾往後將定期向立法會匯報條例的執行情況；四是加快爭取與其他司法管轄區盡早簽訂長期協議，將向保安局及律政司增加人手，以加快工作進度。



對此顧敏康指出，行政長官林鄭月娥所提出的四點完善修例措施，是在堅定修例底線基礎上對社會各界存在不同顧慮的有針對性回應。尤其是額外人權保障聲明書具有法律約束，以及定期向立法會匯報執行情況，充分顯示港府是真誠為了堵塞法律漏洞和避免香港成為“逃犯天堂”，值得稱讚和支持。



“至於林鄭月娥所說的爭取落實長期協議（正常的逃犯引渡或移交協議）應該等一案一移交開始後才能看到可行性，因為一案一移交執行順利，才能建立更多互信，以事實打消港人不必要的顧慮。”顧敏康說。



顧敏康還強調，香港一些激進組織，包括“港獨”組織，不斷策劃和鼓動年輕從事暴力行為，對社會安寧，市民的財產及安全造成嚴重危脅，動搖香港法治秩序，港府理應依法予以取締或懲處。