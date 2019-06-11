中評關注：郭台銘不簽初選公約是玩哪招？

郭台銘10日在記者會上表達不簽初選公約的立場。（中評社資料照） 中評社台北6月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨10日公布2020大選初選參選人名單，包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中等5人入列，將要求5人簽下初選公約。郭台銘卻明確表達不願簽的立場，由於該公約是希望各方陣營不互打且選後團結，郭不簽的態度，引起外界嘩然，郭究竟是在為自己創造談判空間？還是另有打算？都值得關注。



國民黨中央預計11日召開“參加初選同志座談會”，已對韓國瑜等5人發出邀請參加，並附上一份“中國國民黨第15任總統副總統選舉總統候選人提名參加初選同志公約”，希望5人簽章立約，該份公約是要5人承諾如果違反公約6項規定，願受黨紀處分，且絕無異議這次初選確定採行全民調方式，決定提名人選。



據了解，目前表態會簽的僅有周錫瑋和張亞中，朱立倫和韓國瑜態度不明，郭台銘則明確表示，在其主張的初選規則條件未獲國民黨接納前，他不簽這樣的公約。



細究郭台銘的策略，郭上周和國民黨提名協調小組會面時，提出八點聲明，其中強調要有手機民調、備案機制以及將對比民調從85%調整成百分之百，都是採對郭較有利的立場來設計。就國民黨立場，當然無法因單一參選人的意見，就改變初選規則，否則就百分之百落入因人設事的口舌之中。



熟悉國民黨務的人士也說，郭台銘已繳交500萬元作業費，等於也認同這套初選機制才繳費，現在如果又要依其意志來修改規則，對其他人明顯不公平，也等於是在消磨初選的正當性，更何況，初選特別辦法是經5月15日中常會通過，如果參選人座談會後，依據參選人的意見後就要修改辦法，那參選人的位階就高於中常會，整個國民黨就反了。



該人士強調，目前如真要修改初選規則，應該是郭台銘去號召中常委在常會中提案，或是授予權力給提名協調小組，看初選規則能否微調，否則規則訂了就是照走。



而郭台銘這招，當然是在創造自己的談判空間，依其企業談判的角度來說，都是先設定最嚴格的標準後，看對方能給出多少空間，透過一進一退的方式，從中獲得最大利益。只是，政治和企業的運作方式多少不同，初選公約是為了團結各方陣營，郭不簽的話，多少會引來外界質疑，“不簽的話難道要黨內互打嗎？”所以郭此次的策略能獲得多少利益，可能有待商榷。

