社評：反對派暴力重演　香港須高度警惕

暴力示威與曾經對香港經濟和法治造成重創的“佔中”似曾相識。 中評社香港6月11日電（評論員 魯燦）香港原本一個正常的《逃犯條例》修改，能讓反對派及其背後反華勢力動員這麼大的力量竭力反對，以至於暴力重演，必須引起香港各界的高度警惕。



之所以說出人意料，在於反對派全面動員阻撓一個原意在於堵塞香港法律漏洞的條例修改，而最初的反對聲音並不像這些天表現出來的那樣，如塌天之禍。從反對派逐步強化阻撓的力度看，這個《逃犯條例》似乎從一場“戰鬥”逐步擴大為一場大型“戰役”，似乎已經成為大國“戰爭”的組成部分。



首先，一般的美國人可能對香港具體在哪裡都不是很清楚，正常情況不可能對香港修改一個基本不關自己痛癢的《逃犯條例》產生那麼大的興趣，美國選民並不需要其領導者那麼親睞香港的反對派。但是據報道，美國國務卿蓬佩奧不久前會見率團到美國“告洋狀”的香港反對派頭面人物之一李柱銘，表示關注港府提出修訂《逃犯條例》。而美國國務院甚至還要發聲明，表示《逃犯條例》將威脅香港法治。這些跡象表明，美國對待香港修改《逃犯條例》，絕非一般的道義關切，而是直接上升到了國家戰略競爭層面。



其次，從組織動員能力來看，為了呼應香港反對派阻撓修改《逃犯條例》，全球一些城市幾乎同時發起反對修改逃犯條例的遊行。據報道，美國紐約和三藩市，英國倫敦、德國柏林、日本東京，澳大利亞的坎培拉、布里斯本、墨爾本和悉尼都有當地民眾遊行，要求港府撤回修例等。顯然，這種跨國跨境的大規模政治操作，僅僅靠香港反對派，是沒有這種強大的動員能力的。



很明顯，一個法例修改引發的爭拗，已經遠遠超出了法律條文本身的意義，政治角力的意圖非常明顯，霸權主義的行徑更是充分彰顯。對此，香港社會需要高度警惕：