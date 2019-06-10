郭台銘不簽公約書　國民黨：不影響參加初選

中評社台北6月10日電／國民黨文傳會代理主委程美華今天針對鴻海董事長郭台銘表態不簽署初選公約書表示，黨中央尊重各參選人的意願，“總統”提名特別辦法、作業要點也未規定一定要簽公約書才能參加初選。



關於國民黨要求參加初選候選人簽訂公約，承諾初選期間不惡意攻擊其他參選人，並將約束支持者不得有挑釁行為；若未獲得提名，也絕不違紀參選。郭台銘今天表示，現在國民黨真正的初選辦法還沒有通過，“辦法都沒有我簽什麼東西，我還勸所有候選人都不要簽”。



中央社報道，程美華表示，黨中央尊重各參選人的意願，且中常會通過的“總統”提名特別辦法與作業要點，也未規定一定要簽這份公約才能參加初選。黨中央是希望初選不管怎麼選，最終結果出來，大家還是要團結一致，國民黨的目標就是重返執政。



程美華指出，其實公約書的內容與作業要點的規定並沒有差太多。根據作業要點規定，參選同志不得有損害本黨聲譽、破壞本黨團結或惡意攻訐同志之情事。不得以賄賂、期約或暴力手段，爭取支持。不得以聚眾示威、抗議方式，影響提名作業。五人小組之前在拜會各參選人時，也都有提供特別辦法及作業要點等書面資料，相信參選人也都知道內容。



至於目前參與初選者是否有人已經簽署公約，程美華表示，等明天各參選人參加座談會時就能知道。據了解，目前除了郭台銘表態不簽之外，孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋都已表態會簽公約書，而前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜還未明確表態。



針對郭台銘提議國民黨要建立一套備案機制，如果初選出線的參選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉。國民黨副主席曾永權則表示，參選同志個人的建議案，黨中央都表示尊重，但是中常會通過“總統”候選人提名特別辦法、作業要點，並沒有所謂備案機制的條文。



黨務人士表示，備案機制恐牽涉到“總統副總統選舉罷免法”規定的“搓圓仔湯”條款。四年前國民黨換柱的時候，民進黨“立委”陳亭妃、前台聯“立委”周倪安就曾提告，最後特偵組做出不起訴處分。初選適用選罷法，若最後初選勝出者要是無正當理由退選，就會被外界懷疑是“搓圓仔湯”，恐又把黨搞得烏煙瘴氣。

