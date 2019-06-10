外交部：蓬佩奧涉華表態充斥著謊言與謬論

中評社北京6月10日電／針對美國國務卿蓬佩奧稱中國企業難保信息安全，外交部發言人耿爽10日表示，蓬佩奧有關中國的表態充斥著謊言與謬論，滿世界造謠污蔑，損害的是他個人的形象和信譽，損害的是美國在全世界的公信力。



在當日例行記者會上，有記者問：據報道，美國國務卿蓬佩奧日前在接受瑞士媒體採訪時再次稱，中國企業難保信息安全，同中國企業合作就相當於同中國政府合作。只要使用華為通訊技術，隱私和數據保護就無法得到保證。中方對此有何評論？



“一段時間以來，蓬佩奧先生無論走到哪裡都言必稱中國，可惜他有關中國的表態充斥著謊言與謬論。就拿他經常掛在嘴邊的華為公司為例，美方一直聲稱華為等中國企業存在‘安全風險’，但自始至終沒有拿出令人信服的證據。”耿爽說。



他表示，中方多次說過，美方以莫須有的罪名，動用國家力量、開動國家機器來打壓華為這樣一家中國民營企業，很不道德，也很不光彩，有失一個大國的水準。



“我想提醒蓬佩奧先生的是，他的那套說辭，似乎別人並不買賬。即使在美方肆意打壓的情況下，中國企業的業績似乎還不錯。根據我從華為網站了解到的情況，截至6月6日，華為已在全球30個國家獲得了46份5G商用合同，這其中就包括一段時間以來美方‘苦口婆心’勸說的一些盟友和一些歐洲國家。至於這些國家的名字，我在這裡就不點了，以免某些人聽了之後扎心。”耿爽說。



“這再次說明，公道自在人心。正有越來越多的人士對中國科技企業參與本國5G建設表明客觀公正的態度，正有越來越多的國家獨立自主作出符合自身利益的選擇。”他說。



“蓬佩奧先生應該懂得一個淺顯的道理，那就是滿世界造謠污蔑、煽風點火，最終損害的只能是他個人的形象和信譽，損害的是美國在全世界的公信力。”耿爽說。