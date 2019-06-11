藍議員朱珍瑤擔心韓被鐵桿韓粉沖昏頭

朱珍瑤。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月11日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜接連在台北府前凱道、花蓮成功舉辦大型造勢活動，中國國民黨桃園市議員朱珍瑤接受中評社訪問表示，對韓國瑜“一則以喜、一則以憂”，喜的是，點燃對青天白日的熱情，憂的是，韓容易被“同溫層”包圍，理當要多“接地氣”，卻被“鐵桿韓粉”沖昏頭，忽略中間選民想法與感受。



朱珍瑤，東吳大學人文社會學院政治系學士，歷任國民黨桃園市黨部發言人、國民黨黃復興黨部委員、國民黨洪秀柱主席競選發言人、國民黨19、20屆黨代表、新北市長朱立倫輔選青年軍、合格護理師。曾參加過選美比賽，有“選美皇后”封號，第一次參選即當選桃園市議員，選舉期間也被網友列為“十大正妹議員候選人”。



本身也是韓粉的朱珍瑤，坦言見到韓國瑜本尊也會興奮大叫“韓國瑜我愛你”，但她看到韓接連在台北凱道與花蓮兩場造勢活動，卻沒有一絲的喜悅，反而替韓擔心。



朱珍瑤分析，如果仔細看挺韓的熱情群眾，有一群是死忠的鐵桿韓粉，多半是退休族、年紀比較大。但韓國瑜可能被這群鐵桿韓粉沖昏了頭，認為現在所做的事情都是對的。



她強調，單純“愛之深、責之切”，才敢說真話，建議韓國瑜應該走出“鐵桿韓粉”，聽聽多數人的聲音，畢竟在韓當選高雄市長之前，可以毫無拘束，沒有障礙，也沒有距離，接觸更多的廣大的選民，這才是真正的“接地氣”，跟民眾有互動。



朱珍瑤說，韓國瑜當選高雄市長，每天行程滿檔，可以理解，但是走到哪裡，都有一群人跟著他，被“鐵桿韓粉”的同溫層包圍，不容易聽到多數藍軍的聲音。



她告訴中評社，很多人喜歡韓國瑜，也願意站出來挺韓國瑜，不想看到韓被打壓，氣憤“黑韓”抹殺人格。但是別忘了，這群人挺國民黨，只要國民黨最後初選誰出線，也會挺誰，他們不是鐵桿韓粉，可能是一時看不過去，願意替韓說話。韓國瑜除了要贏得鐵桿韓粉支持，也要爭取這群挺國民黨的藍軍認同，這樣才能贏得大選。



朱珍瑤也提醒，韓國瑜如果要轉換跑道，朝“大選”來努力，擺在眼前就是說服高雄市民，為何要離開高雄？至少要給選民一個合理且滿意的答案，韓國瑜很容易被同溫層所感染，而忘記了更多的人的想法。

