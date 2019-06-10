國民黨初選座談會　朱韓將派代表出席

中評社台北6月10日電／國民黨明天上午將在中央黨部召開初選參選人座談會，前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中、鴻海董事長郭台銘將親自出席，前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜則因另有行程，將派代表出席。



國民黨今天公布國民黨第15任“總統”初選名單，包含朱立倫、周錫瑋、張亞中、郭台銘及韓國瑜等5人。明天上午10時，國民黨將在中央黨部召開參選同志的座談會，由參選人本人出席，若未能出席，要委託一人代表出席，屆時國民黨主席吳敦義也將會出席與各參選人及參選人代表見面。



目前得知，郭台銘、周錫瑋、張亞中將親自出席座談會，而朱立倫、韓國瑜分別因為參訪行程及出席市政會議而不克出席，將派代表參加。



中央社報道，黨務人士表示，明天座談會將由國民黨副主席、國民黨中央提名協調小組召集人曾永權主持，吳敦義到場與各參選人、參選人代表寒暄後，便會離席。



黨務人士指出，座談會將請智庫執行長高永光向各陣營說明國政願景電視發表會籌備的情況與流程，也會請民調執行小組召集人黃德福說明民調執行方式，並請各陣營從核定的9家民調公司中選出5家來進行民調。



黨務人士說，由於預計參選人可能會提出有關納入手機樣本的意見，因此也會請黃德福等民調執行小組依據學理和實務的基礎，說明當初建議民調採家戶電話樣本的原因。至於初選是否可能納入手機民調，他說，“總統”初選作業要點是經過中常會決議通過，若要修改，也是要由中常會修改。



對於郭台銘今天表示，國民黨真正的初選辦法還沒有通過，並以此為由不簽初選公約書。黨務人士指出，明天的座談會就是根據中常會日前通過的“總統”提名特別辦法、作業要點而召開的，而郭台銘、韓國瑜也是因為這個特別辦法而得以參加初選，不明白郭台銘這樣說的用意為何。